  1. Anasayfa
  2. Politika
  3. Seda Kaya Ösen: Atam izindeyiz

Seda Kaya Ösen: Atam izindeyiz

Yayınlanma:
Seda Kaya Ösen: Atam izindeyiz
DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, “Laik, demokratik, çağdaş, hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Atamızın fikirlerine, inkılaplarına ve bize bıraktığı en kıymetli miras olan Cumhuriyet’e ilelebet sahip çıkacak; kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Ösen’in açıklaması şöyle:

“İstiklal ve istikbal mücadelemizin kahramanı, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fiziki olarak aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde aziz hatırasını minnetle ve saygıyla anıyorum.

Dünyada eşine az rastlanır bir lider olan Atatürk, karakteri olarak tanımladığı bağımsızlığa ve milli egemenliğe olan sarsılmaz inancıyla Anadolu insanına millet olma bilincini kazandırmış; bilimin ışığında muasır bir medeniyet olma hedefiyle tüm engelleri azim ve kararlılığıyla aşmayı başarmıştır.

Laik, demokratik, çağdaş, hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Atamızın fikirlerine, inkılaplarına ve bize bıraktığı en kıymetli miras olan Cumhuriyet’e ilelebet sahip çıkacak; kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğiz.

85 yıldır olduğu gibi bugün de onun ilke ve değerleri yolumuza ışık tutuyor, geleceğimizi aydınlatıyor.

Ruhu şad olsun.”

Kaynak:Haber Kaynağı

Politika
CHP'li Yücel'den yüksek yargı krizi yorumu
CHP'li Yücel'den yüksek yargı krizi yorumu
Özel'den 10 Kasım mesajı
Özel'den 10 Kasım mesajı
İdris Naim Şahin: Huzurun güvencesi iktidarınız değil, hukuktur
İdris Naim Şahin: Huzurun güvencesi iktidarınız değil, hukuktur
Gökçek: 11 yılda İstanbul’da dönüştürülen bina sayısı 86 bin
Gökçek: 11 yılda İstanbul’da dönüştürülen bina sayısı 86 bin
Sarı: Sağlıkta şiddeti durduramıyorlar
Sarı: Sağlıkta şiddeti durduramıyorlar
Kara: Gıdada bir mizansen oynanıyor!
Kara: Gıdada bir mizansen oynanıyor!
CHP'nin çizgisini emperyalistler belirliyor!
CHP'nin çizgisini emperyalistler belirliyor!