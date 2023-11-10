Seda Kaya Ösen: Atam izindeyiz

Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, “Laik, demokratik, çağdaş, hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Atamızın fikirlerine, inkılaplarına ve bize bıraktığı en kıymetli miras olan Cumhuriyet’e ilelebet sahip çıkacak; kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Ösen’in açıklaması şöyle:

“İstiklal ve istikbal mücadelemizin kahramanı, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fiziki olarak aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde aziz hatırasını minnetle ve saygıyla anıyorum.

Dünyada eşine az rastlanır bir lider olan Atatürk, karakteri olarak tanımladığı bağımsızlığa ve milli egemenliğe olan sarsılmaz inancıyla Anadolu insanına millet olma bilincini kazandırmış; bilimin ışığında muasır bir medeniyet olma hedefiyle tüm engelleri azim ve kararlılığıyla aşmayı başarmıştır.

Laik, demokratik, çağdaş, hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Atamızın fikirlerine, inkılaplarına ve bize bıraktığı en kıymetli miras olan Cumhuriyet’e ilelebet sahip çıkacak; kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğiz.

85 yıldır olduğu gibi bugün de onun ilke ve değerleri yolumuza ışık tutuyor, geleceğimizi aydınlatıyor.

Ruhu şad olsun.”