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Sarı: Sağlıkta şiddeti durduramıyorlar

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Sarı: Sağlıkta şiddeti durduramıyorlar
CHP Milletvekili Serkan Sarı, AKP iktidarının sağlıkta şiddeti yıllardır durdurmadığını, sağlıkta şiddetin AKP iktidarının sağlık politikalarını yarattığını söyledi.

Sarı, “Yarattığınız ucube sistem yüzünden hastalarımızla, hasta yakınlarımızla doktorlarımız, sağlık çalışanları karşı karşıya getiriliyor. Vatandaşlarımızı hekimlere ve sağlık çalışanlarına düşman ettiniz” dedi.

CHP Milletvekili Serkan Sarı TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde anestezi doktoru Fatma Kübra Karaosmanoğlu ile Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi acilinde görevli doktor Gülizar Yıldırım şiddete maruz kaldığına dikkat çekti. Serkan Sarı şunları söyledi:

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SAĞLIKTA ÇÖKÜŞÜN TA KENDİSİDİR

“AKP iktidarına sesleniyorum: Yıllardır süregelen sağlıkta şiddeti durduramıyorsunuz. Geçen hafta Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde anestezi doktorumuz Fatma Kübra Karaosmanoğlu, dün de Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi acilinde görevli Gülizar Yıldırım şiddete maruz kaldı. Yirmi bir yıldır ‘sağlıkta dönüşüm’ adıyla ortaya koyduğunuz uygulamalar sağlıkta çöküşün ta kendisidir. Bu sistem hastaneden randevu almak isteyen hasta ve hasta yakınlarını çileden çıkarıyor. Beş dakikaya sıkıştırılmış muayene süreleriyle günde 100 hastaya bakan doktorlarımız tükenirken hastalarımız beş dakika için günlerce, haftalarca bekliyor. Yarattığınız ucube sistem yüzünden hastalarımızla, hasta yakınlarımızla doktorlarımız, sağlık çalışanları karşı karşıya getiriliyor. Vatandaşlarımızı hekimlere ve sağlık çalışanlarına düşman ettiniz. Milletvekili olarak her gün hastalarımızın randevu taleplerine çözüm üretmek için mücadele ediyoruz. Şiddeti durdurabilmek için sağlık politikalarınızı baştan aşağıya gözden geçirip acilen yeniden düzenlenmelidir.”

Kaynak:Haber Kaynağı

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