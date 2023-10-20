Sadullah Kısacık: 'Emeklilerimizin sorunları sadaka vermekle çözülemez'

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin emeklilere bir defaya mahsus 5000 TL ödenmesi maddesi üzerine söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan sosyal ve ekonomik krizden en çok etkilenen kesimin emekliler olduğunu dile getiren Kısacık, hazırlanan teklifin, yaşanan ekonomik kriz ve hayat pahalılığı karşısında emeklilere sadakayı reva görmek olduğunu vurgulayarak iktidara, emeklilerin durumuna kalıcı çözümler sunacak kanuni düzenlemelerin meclis gündemine getirilmesi çağrısında bulundu.

Sadullah Kısacık TBMM’de yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

“Günümüzde yaşanan ekonomik krizin ve hayat pahalılığının en çok vurduğu kesim emeklilerimiz olmuş, emeklilerimizin maaşı açlık sınırının altına düşmüştür. Ülkemiz için emek vermiş, yıllarca çalışmış, emekli olmuş, son yaşında huzur içinde yaşamayı sonuna kadar hak eden emeklilerimiz yokluğa ve sefalete terk edilmiştir.

Kanun teklifleri yapısal sorunları çözmek içindir. Bu torba yasayla emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin TL verilmesi geçici rahatlamaya sebep olacak bir sadaka teklifidir. Biz, bu yasayı oylarken emeklilerimizin refahını artıracak, sorunlarını yapısal olarak çözecek bir yasayı oylamayacağız; emeklilerimize sadaka vermeyi reva gören bir yasayı oylayacağız. Emeklilerimizin sorunlarını yapısal olarak çözecek bir kanuni düzenlemenin Meclis gündemine gelmesi en büyük arzumuzdur.

Emeklilerimiz Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın ekonomi yönetiminin başında olduğu ve alım gücünün yüksek olduğu eski günleri maalesef mum ile arar hale geldiler. İktidar bu zihniyeti ile zaten yoksulluk sınırının altında yaşayan emeklilerimizin yaşam standardını her geçen gün daha da düşürmeye devam etmektedir. İnşallah Sayın Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi iktidarında emeklilerimiz yüksek standartlarda bir yaşam sürme hakkını kazanıp, mutlu bir hayat süreceklerdir.”