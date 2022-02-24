Rusya Ukrayna'nın Başkentine Girdi - Halk Marketleri Yağmaladı!
Putin'in emriyle Rusya, Ukrayna'ya savaş ilan etti. Rusya'nin Ukrayna'ya saldırmasının ardından başkent Kiev'de halk marketlere akın etti. Gıda alışverişi yapmak isteyen insanların oluşturduğu yoğunluk kameraya kaydedildi. Bir markette yaşanan yoğunluğu çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Gulsum Khalilova, insanların yoğunluk nedeniyle kasada 2 saatten fazla beklemesi gerektiğini söyledi.
Politika 24.02.2022, 16:41 24.02.2022, 16:51
Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.
Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.
Ukrayna ordusuna "silah bırak" çağrısı
Ukrayna ordusuna da çağrıda bulunan Putin, askerlerin Kiev'in emirlerini yerine getirmemesini istedi.
Kaynak: AA
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