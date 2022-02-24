Rusya Ukrayna'nın Başkentine Girdi - Halk Marketleri Yağmaladı!

Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.

Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.

Ukrayna ordusuna "silah bırak" çağrısı

Ukrayna ordusuna da çağrıda bulunan Putin, askerlerin Kiev'in emirlerini yerine getirmemesini istedi.