​​​​​​​Prim gün sayısı ve tescil mağduru Bağ-Kur'luları sevindirecek teklif

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, esnaf ve sanatkarların emeklilik şartlarının düzenlenmesi için prim gün sayısının düşürülerek emekli olmalarının önünün açılması ve esnaflık yaptığı halde tescil hakkı olmadığı için emekli olamayanların mağduriyetlerini giderilmesini sağlayacak iki kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. CHP’li milletvekili Serkan Sarı “Verdiğimiz kanun teklifleri ile Bağ-Kur’lu olanların anayasal haklarının AKP iktidarı tarafından gasp edilmesine son vermek istiyoruz. Emekli olmak anayasal bir haktır. Bağ-Kur’lunun hakkı gasp edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, EYT düzenlemesinde yer almayan ve adaletsizliğe yol açan prim gün sayılarının eşitlenerek 9000 günden 7200 güne indirilmesini öngördüğü kanun teklifi Bağ-Kur’lu olanların da emekli olmasına olanak tanıyor. CHP’li Serkan Sarı, “SSK'lılar 7 bin 200 günde emekli olurken esnafın 9 bin günde emekli olması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. AKP iktidarı seçim öncesi bu düzenlemeyi yaparken esnafın, çiftçinin, Bağ-Kurlu vatandaşın bu hakkını gasp etmiştir. Norm birliği ile teklifimiz Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lunun eşit haklara sahip olmasını sağlayacak” dedi.

CHP’li Serkan Sarı’nın diğer kanun teklifi ise, Bağ-Kur’a kaydı res'en yapılmadığı için sosyal güvenceden yoksun, yaşları 50 ila 65 yaş aralığında emekli olamayan vatandaşlara tescil affı getirerek emekli olmalarına olanak sağlıyor. Vergi kaydı bulunduğu ve sigortalı olma niteliğini taşıdığı halde Bağ-Kur`a tescilini yaptıramamış olan esnaf ve sanatkarların, emeklilik haklarını kazanmaları için bu kanun teklifini verdiklerini belirten CHP’li Sarı, “30 yıldır esnaflık faaliyetiyle uğraşmasına rağmen halen emekli olamayan, emeklilik tarihi uzayan çok sayıda vatandaşımız var. Tescil affı bekliyor. Emeklilik hakkı olan esnafımızın bu mağduriyetini gidereceğiz” dedi.