Milletvekili Hasan Karal: İstanbul’a su sağlayan barajlarda mega kente kaç gün yetecek su kalmıştır?

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına soru önergesi verdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 20 Ekim'de yüzde 21,12, 31 Ekim’de yüzde 18,59 olan barajlardaki doluluk oranının, 1 Kasım itibarıyla yüzde 18,59'a gerilediğini belirten Hasan Karal, Eylül ve Ekim aylarında yağışların beklentinin çok altında kaldığını, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 20'nin altına gerileyerek son 16 yılın aynı dönemine göre en düşük seviyeye indiğini kaydetti.

Karal, “İSKİ’nin 1 Kasım verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su miktarı Ömerli Barajında yüzde 39,95, Darlık Barajında yüzde 29,75, Elmalı Barajında yüzde 14,5, Terkos Barajında yüzde 8,51, Alibey Barajında yüzde 19,43, Büyükçekmece Barajında yüzde 3,86, Sazlıdere Barajında yüzde 3,53, Istrancalar Barajında yüzde 22,81, Kazandere Barajında yüzde 7,12, Pabuçdere Barajında ise yüzde 3,66 olmuştur. Barajların yüzey alanı da geçen yıla göre yüzde 18 küçülmüştür. Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 172 milyon 76 bin metreküp seviyesinde kalmıştır.” ifadelerine yer verdi.

‘Ülke genelinde kuraklıkla mücadele için nasıl bir yol izlenmekte, ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?’

Milletvekili Hasan Karal, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, şu sorulara yanıt aradı:

“1 Kasım itibarıyla İstanbul’a su sağlayan barajlarda mega kente kaç gün yetecek su kalmıştır? İstanbul’a su temininin sağlanması ve barajlardaki doluluk oranının arttırılmasına yönelik acil eylem planı düşünülmekte midir? İstanbul’da su tasarrufuna yönelik alınan tedbirler nelerdir? Ülke genelinde kuraklıkla mücadele için nasıl bir yol izlenmekte, ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Türkiye genelinde su sıkıntısı ile karşı karşıya bulunan kaç il bulunmaktadır? Su derinliğinin azalmasıyla canlı mikro mikroorganizmaların ve bakterilerin daha fazla üremeye başlaması ve su kalitesinin düşmesine yönelik tedbir alınmakta mıdır?”