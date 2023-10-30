Kural, Bakan Özhaseki'ye Hemşin'deki bitirilemeyen projeyi sordu

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Rize’nin Hemşin ilçesinde ilk olarak 2006’da Hemşin Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde bulunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılması planlanan ‘Kentsel Yenileme Projesi’ açılan dava sonucu mahkemece iptal edildiğini anımsatan Milletvekili Karal, bunun üzerine Bakanlar Kurulu’nun, 2012 yılında aynı bölgenin ‘Hemşin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan edilmesine karar verdiğini söyledi.

‘Vatandaşlar mağdur edildi’

Yargıya taşınan bu kararın Danıştay 6. Dairesi’nce iptal edildiğini, akabinde alınan acele kamulaştırma kararlarına yönelik mahkemelerce iptal süreçlerinin yaşandığını belirten Karal, “4 Şubat 2019’da ise TOKİ tarafından Hemşin İlçesi’nde inşa edilecek 106 konut ile kaymakamlık lojmanı, kreş, 24 dükkan, altyapı ve çevre düzenlemesini içeren ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ne ilişkin ihale yapılmıştır. 500 günde tamamlanması planlanan proje kapsamında 8’i 1+1, 74’ü 2+1, 24’ü 3+1 planında inşa edilecek konutların afetlere karşı riskli, yapı ömrünü tamamlamış konut stokunu sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevreye dönüştürülmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. Çarpık yapılaşmanın ve afet riskinin bulunduğu alanda gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm ve gelişim projesi ile ‘yerinde dönüşüm’ esas alınarak, hak sahiplerine dükkanları, parkı, peyzajı ile çağdaş standartlarda nitelikli bir yaşam alanı oluşturulmasının hedeflendiği ifade edilmiştir. Buna karşın kentsel dönüşüm alanında TOKİ tarafından acele kamulaştırılan bazı taşınmazlara ilişkin vatandaşlar tarafından dava açıldığı bilinmektedir.” ifadelerine yer verdi.

‘Projenin ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?’

Karal, henüz tamamlanmayan projeyle ilgili verdiği önergede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki’den şu soruları yanıtlamasını istedi:

“2019 yılında ihalesi yapılan Hemşin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ne aşamadadır? 500 günde tamamlanması planlanan proje, ihale tarihi üzerinden 4 yıl 8 ay geçmesine rağmen neden hala tamamlanamamıştır? Yıllardır ev ve işyerlerine taşınmayı bekleyen hak sahiplerinin mağduriyeti nasıl giderilecektir? Proje henüz tamamlanmadan birçok binanın çürümeye terk edildiği, binalarda kaymaların olduğu, aşırı nem nedeniyle korozyon oluştuğu iddiaları doğru mudur? Bununla ilgili herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Projenin tamamlanmaması dolayısıyla halen barakalarda zor şartlar altında hizmet vermek zorunda kalan Hemşin esnafı ne zaman yeni işyerlerine taşınacaktır? Bazı hak sahibi vatandaşlar tarafından acele kamulaştırma ve iptal kararlarına yönelik TOKİ aleyhine açılan davalar ne aşamadadır? Projenin ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?”