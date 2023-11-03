Konteyner şartları uyuz mu yapıyor?

Uyuz hastalığının deprem bölgesinde ciddi bir tehdit olduğunu dile getiren Nermin Yıldırım Kara önergesinin gerekçesinde; “Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN)’in 23 Ekim tarihinde yaptığı açıklamaya göre; Antakya ilçesine bağlı Ovakent ortaokulunda onlarca öğrencide uyuz vakası tespit edilmiştir. 18-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Ulusal Dermatoloji Kongresi sonucunda, Türk Dermatoloji Derneği’nin ulaştığı sonuca göre; uyuz vakaları 2017 yılına göre 2018 yılında yaklaşık 7 kat artmış, 2017 ile 2019 arasında ise 30 kat artış görülmüştür. Deprem, düzensiz göç ve kısıtlı sürede muayene imkanları yüzünden geçen yıla göre bu yıl da 30 kat artış olduğu iddia edilmektedir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı ‘Deprem Bölgesi İçin Uyuz Rehberi’ adlı kitapçığın belirttiği üzere deprem bölgelerinde, su azlığı, hijyen eksikliği, barınma şartlarının yetersizliği ve toplu yaşanılan ortamların sık olması nedeniyle uyuz vakaları artış göstermektedir. Ancak hâlâ konteyner kentlerde yaşayan yurttaşlarımızın hijyen ve sağlık koşulları iyileştirilmemiş, uyuz hastalığının yayılmasını engelleyecek tedbirli ortamlar kurulamamıştır. Yine aynı kitapçıkta yer aldığı üzere uyuz hastalığına maruz kalanların eksiksiz şekilde tespit edilmesi ve kaydedilmesi gerekmektedir. Lakin, deprem bölgelerinde hastanelerde yeterli ekipman ve doktor bulunmaması, muayene sürelerinin kısa olması sebebiyle doğru şekilde hastalık tespiti yapılması zorlaşmaktadır. Ayrıca yeni doğan bebeklerde hastalık tanısı yapılmaması durumunda hem bebekler için hem de diğer yurttaşlar için bulaş riski artmaktadır.” dedi.

Nermin Yıldırım Kara’nın Fahrettin Koca’ya yönelttiği sorular şu şekilde: