Kırımlı Gazeteci Gülsüm Rusya'nin Sivilleri Hedef Aldığı Görüntüleri Paylaştı!
Kırımlı Gazeteci Gülsüm Khalilova Rusya'nin Ukrayna'ya işgal etmesini ve sivilleri hedef almasını yayınladığı video ile gözler önüne serdi.
Politika 25.02.2022, 13:46
Khalilova'nun olduğu ve haberlerini aktardığı nokta olan Kiev'den gelen acı görüntülerde ise, Rus güçlere ait tankların Ukrayna sokaklarında sivil araçları ezip geçtiği görüntüler izleyenleri şok etti.
"Belkide bu size son seslenişim... Rus tanklarının sivil araçları oyuncak gibi ezdiği, ölümün gölgesinden herkese merhabalar..."
Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmeye başladığı günden bu yana, yaptığı paylaşımlarla olan biteni an be an aktaran gazeteci Gülsüm Khalilova, son yayınladığı video ile sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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