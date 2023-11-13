Karal: Emeklilere ikramiye haksızlığı kabul edilemez

Bir açıklama yapan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarındaki tek seferlik ikramiye ödemelerinin 11 Kasım itibarıyla başladığını anımsattı. Uygulamadan, zor şartlar altında çalışmak zorunda kalan emeklilerin ve çiftçi emeklilerinin faydalandırılmadığını belirten Milletvekili Karal, bu durumun geçinme zorluğu yaşayan emeklilere çok büyük haksızlık olduğunu söyledi.

‘Çiftçilerimizin gelirlerinin artırılması ve desteklenmesi gerekirken tam tersi bir durum söz konusu’

Tarım ve gıdanın gittikçe stratejik öneminin arttığını, ancak buna karşın Türkiye’de çiftçilerin yüksek enflasyon ve maliyetler dolayısıyla üretimden vazgeçmeye başladığını vurgulayan Karal, “Çiftçilerimizin gelirlerinin artırılması ve desteklenmesi gerekirken tam tersi bir durum söz konusu. Tüm dünya kapanmışken onlar pandemi de bile üretimi bırakmadılar, sofraya ürün gelsin diye durmadan çalıştılar. Piyasa allak bullak; ürettikleri ürünü satamıyorlar. Mazot, gübre, işçilik her şey çok pahalı; maliyetlerle baş edemiyorlar. Ürün para etmiyor, dalında kalıyor, ağaçları kesmek zorunda kalıyorlar. Maliyetler katlanmışken tarımsal destekler neredeyse geçen yılki ile aynı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi 'can suyu' olabilecek emekli ikramiyesinden de mahrum bırakılıyorlar.” diye konuştu.

‘Yaşadıkları ekonomik sıkıntılar yetmezmiş gibi bir darbe de emekli ikramiyesinden vurulması kabul edilemez’

DEVA Partili Hasan Karal, memleketi Rize’de de üzerine çay cüzdanı kayıtlı olan çay üreticilerinin emekli ikramiyesinden faydalandırılmadığını, bu durumun çok büyük mağduriyet yarattığını kaydetti. Karal, “Ellerinin nasırıyla her şartta üretime devam etmeye çalışan çiftçilerimize, yaşadıkları ekonomik sıkıntılar yetmezmiş gibi bir darbe de emekli ikramiyesinden vurulması kabul edilemez. Hükümet derhal bu yanlıştan dönmeli, çiftçi emeklilerimiz de 5 bin lira emekli ikramiyesinden faydalandırılmalıdır.” ifadelerine yer verdi.