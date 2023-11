İdris Naim Şahin: Huzurun güvencesi iktidarınız değil, hukuktur

Şahin, Yerlikaya’ya “Devir teslimde kullandığınız cümleler Türkiye'de herkesi heyecanlandırdı ama bugün, yine, büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıyayız” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde DEVA Partisi Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, İçişleri Bakanlığı hakkındaki yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bütçe sunuş konuşmasında “Türkiye Yüzyılı’nın temelini oluşturan vizyon belgesinin 16 başlığından biri huzurun kökleştirilmesidir. Bunun için de insan hak ve özgürlüklerinin, can ve mal güvenliğinin her türlü fiili ve potansiyel tehdide karşı güvence altına alınması da şarttır. Bunun teminatı biziz” sözlerine, “Sayın Bakan, bir hukuk devletinde insan hak ve özgürlüklerinin, can ve mal güvenliğinin teminatı hiçbir zaman yürütme erki olamaz, olsa olsa anayasal bir devlette teminatın yegâne kaynağı mevcut anayasa ve hukuk sistemidir. İktidarınızda bunu idrak edemediğiniz için huzur ve güven tam manasıyla sağlanamıyor” sözleriyle cevap verdi.

‘Hanginizin sözüne güveneceğiz?’

Bakan Yerlikaya’nın “İçişleri Bakanlığının terörle mücadele kapsamında 1 Ocak 2023 – 1 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla 84’ü ölü, 525’i sağ, 5’i yaralı, 107’si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlar kapsamında 6011 şüpheli gözaltına alınırken 1178 kişi tutuklandı, 1297 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi” sözü üzerine Şahin, “Sayın Bakan, sizden önceki İçişleri Bakanı muhtelif tarihlerde yapmış olduğu açıklamalarda 23 Ocak 2022’den dağdaki terörist sayısını 150 olarak, 23 Nisan 2023 tarihinde 86 olarak, 27 Mayıs 2023’te de 77 olarak ifade etmiştir. Bizler devlette devamlılığın esas olduğuna inanan insanlarız. Millet olarak hanginizin sözüne itibar edeceğiz? Bugün sizin söylediğiniz rakamlar mı gerçeği yansıtıyor, yoksa Sayın Soylu’nun seçim öncesi verdiği sayılar mı doğru? Bugün, sizin söyledikleriniz doğruysa seçim öncesinde yaptığı açıklamalarla dönemin İçişleri Bakanının halkı yanılttığını düşünüyor musunuz? Yine son dönemde sayısını hatırlayamadığımız kadar İçişleri Bakanlığınca operasyon gerçekleştirdiniz. Kamuoyu ile paylaştığınız rakamlar son derece ürkütücü. Zira paylaştığınız rakamlar doğru ise bizler yıllardır tam bir suç şebekesinin içinde yaşamışız. Canımızı ve malımızı emanet ettiğimiz iktidar, bizi suç örgütleriyle yaşamaya mahkûm etmiş. Size buradan soruyorum: Bu çeteler, örgütler nasıl ve ne zaman bu kadar boy saldı, bu operasyonların ve soruşturmaların başlangıç tarihi ne zamana dayanıyor?” dedi.

‘Yine, büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıyayız’

‘Sayın Bakan İçişleri Bakanlığını devralırken öyle güzel bir başlangıç yaptınız ki devir teslimde kullandığınız cümleler Türkiye'de herkesi heyecanlandırdı ve tekrar Türkiye'de hukuka dönüşün gerçekleşebileceğine dair kuvvetli emareler görmek istedik ama bugün, yine, büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıyayız. İktidarınızı bir bütün olarak değerlendirdiğimizde attığınız adımların kadük kaldığını ve demokratikleşme, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve ekonomideki rasyonaliteye dair atılan adımların sonuçsuz kaldığını görüyoruz.”

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına dair gelişmeleri değerlendiren Şahin, “Anayasa'nın 153'üncü maddesi son derece açık ve net bir şekilde Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının herkesi bağlayacağını, yasama, yürütme ve yargı organlarının bu kararlara uyma mecburiyeti olduğunu belirtmesine rağmen iktidarınızda kurumlar arasında kavga alenen yapılır hâle gelmiştir. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi üyelerine had bildiriyor, bugün geldiğimiz nokta itibarıyla yasamaya yol gösteriyor. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını zedeleyen bir davranıştır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte tek yetkili icra organının yegâne sahibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olması nedeniyle bakanlıkların ferdî olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Şahin, Yerlikaya’ya “Bir ve bütün olarak değerlendirdiğimizde bu gelişmeleri son derece sıkıntılı görüyoruz. Dolayısıyla size çok önemli vazifeler düştüğünü özellikle buradan bir sefer daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Bu millet, Doğu’da ve Güney’de kevgire dönmüş sınırlarımızı korumanızı istiyor’

“Terörle mücadele ve diğer hususlarla birlikte ülkemizin en önemli sorunlarından birinin de göç meselesi olduğunu, yine orada düzensiz göçmenlerin kayıt altında olanlarının adedini bize bildiriyorsunuz. Bir tarafta Batı’da Bulgaristan'la, Yunanistan'la yapmış olduğunuz güvenlik iş birliği protokolüne atıfta bulunarak Batı sınırlarımızın jandarmalığını yaptığınızı ifade ediyorsunuz. Oysa sınırları Doğu ve Batı, Güney ve Kuzey olarak bir bütün olarak düşünmek gerekir. Doğu ve güneydoğu sınırlarımız kevgire dönmüş durumdadır. Buradan gelen kayıt dışı göçmenler hakkında yeterli bilgi paylaşılmadığı kanaatindeyiz. Türkiye’nin sorunu da kayıt altında bulunan zorunlu sığınmacılardan ziyade kayıt dışı, ülkemizi istila eden ve Doğu’dan gelen göçmen sorunudur. Bu soruna dair somut bir adımınız, üzülerek ifade ediyoruz ki, bütçe konuşmasına yansımamıştır. Sizce doğu sınırlarının bu şekilde ihmal edilmiş olmasının sebebi özellikle Brüksel’de yapılan NATO zirvesinde Sayın Erdoğan’ın Biden’a verdiği söz olabilir mi? Afganistan’dan akın akın gelen düzensiz göçmenlerin Türkiye’de ne yaptığı, nerede yaşadığı, neye hizmet ettiği iktidarınız tarafından biliniyor mu?” dedi.

Düzensiz göç sorununun ülkemizin ulusal güvenlik sorunu haline geldiğinin altını çizen Şahin, Bu konuda iktidarıyla, muhalefetiyle topyekûn bir mücadeleye girişmenin gerekliliğini, bu konunun İçişleri Bakanlığı tarafından Millî Güvenlik Kurulunda devlet sorunu haline getirilerek siyaset üstü bir mücadele ile netice alınabileceğini vurguladı.