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İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye Kovid-19 sürecini en başarılı yöneten ülke

İçişleri Bakanı Soylu, yeni tip koronavirüsle mücadeleye ilişkin, "Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye Kovid-19 sürecini en başarılı yöneten ülke

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İdlib İnsani Yardım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "İdlib meselesi her ne kadar virüs yüzünden kısmen gündemden düşmüş olsa dahi, ne yazık ki buradaki şartlar kendi kendine iyileşmiş veya bu mesele çözülmüş değildir. Hem bizim yanı başımızda hem dünyanın gözü önünde ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır." dedi.

Soylu, şöyle konuştu: 

"Koronavirüs günlerinde balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib'de yaşananlara sırt dönmemelidir. Bir kere herkes şunu iyi anlamalıdır ki buradaki problem sadece Türkiye'nin ve burada zorluklarla karşı karşıya kalmış insanların problemi değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir."

Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına ilişkin, "Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluTürkiyeKoronavirüs
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