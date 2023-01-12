TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cezaevlerinde şu anda bir aylık bebekler var. Anne tutuksuz yargılanabilecekken tutuklu yargılanıyor." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "mahpusların hasta eşleri ve çocuklarıyla ilgili dram yaşandığını, suç gruplarına göre hasta yakınları ve eşlerinin cezalandırıldığını" öne sürdü.

HDP'li Gergerlioğlu, başta 6 yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim Sayın olmak üzere, adli- siyasi ayrımı yapılmaksızın mahpusların ağır hasta eşleri veya çocukları için, infaz erteleme almasındaki ayrımcılığın kaldırılmasını, düzenlemenin yedinci yargı paketinde yer almasını istedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Ankara'da gazetecilerle yaptığı toplantıda, "Cezaevlerinde 520 çocuk 470 anne var" dediğini belirten Gergerlioğlu, "Cezaevinde bebeğin ne işi var? Cezaevlerinde şu anda bir aylık bebekler var. Anne tutuksuz yargılanabilecekken tutuklu yargılanıyor. Hamile kadınlar var. Bakan bunların cezaevinde olamayacağını söyleyeceğine, sanki iyi bir iş yapıyormuş gibi 'Cezaevindeki çocukların masraflarını karşılayacağız, büyük atılımlar yaptık' diyor. Yerin dibine batsın atılımın." ifadelerini kullandı.