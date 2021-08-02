Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin hizmetindedir

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aydıncık'taki AFAD İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, farklı kentlerdeki orman yangınlarının söndürülmesi için insanüstü bir mücadele verildiğini söyledi.

Çok sayıda yangının kontrol altına alındığını anımsatan Elvan, "Kahraman ekiplerimiz, gece gündüz çalışarak birçok noktada yangınların kontrol altına alınmasını sağladı ancak hala devam eden yangınlar da var. Bunun için de yoğun bir mücadele devam ediyor. Öncelikli olarak bu yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Elvan, orman yangınlarından Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinin de etkilendiğini dile getirerek, "Mersin'de Silifke ve Aydıncık ilçelerimiz, bu yangınlardan önemli ölçüde etkilendi. Şu anda Silifke ve Aydıncık ilçelerimizde yangın tamamıyla kontrol altına alınmış durumda. 150'nin üzerinde vatandaşımız yangından etkilenmişti. Tamamının tedavileri hastanelerde tamamlandı ve taburcu oldular." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman yangınlarında zarar gören alanları "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan ettiğini hatırlatan Elvan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, yangınlar konusunda yakinen gereken tüm hassasiyeti gösteriyor. Devletimizin, hükümetimizin imkanları neyse bu imkanlar nispetinde milletimize gerekli her türlü desteği vereceğimizi de bizatihi kendisi ifade etti. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yangın yaşayan yerlerimiz afet bölgesi olarak ilan edildi. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız yangından zarar gören vatandaşlarımızın tamamının zararlarının bütün olarak karşılanacağını da ifade etti. Bu çerçevede vergilerin, SGK primlerinin, Tarım Kredi Kooperatifleri kredileri ile esnaf kredilerinin ertelenmesi noktasında da gerekli adımlar atıldı."