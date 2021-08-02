Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar apex Case itır esen kim kardashian corona
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tunus Cumhurbaşkanı Said telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tunus Cumhurbaşkanı...
Türkiye'de 22 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 898 kişinin...
Yerküre yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında
Yerküre yoğunluğu artan orman yangınlarının...
Orman yangınları Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor
Orman yangınları Yangın Yönetim Merkezinden...

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin hizmetindedir

Bakan Elvan, Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki orman yangınları nedeniyle başlatılan hasar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "Devletimiz, hükümetimiz, tüm imkanlarıyla milletimizin hizmetindedir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin hizmetindedir

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aydıncık'taki AFAD İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, farklı kentlerdeki orman yangınlarının söndürülmesi için insanüstü bir mücadele verildiğini söyledi.

Çok sayıda yangının kontrol altına alındığını anımsatan Elvan, "Kahraman ekiplerimiz, gece gündüz çalışarak birçok noktada yangınların kontrol altına alınmasını sağladı ancak hala devam eden yangınlar da var. Bunun için de yoğun bir mücadele devam ediyor. Öncelikli olarak bu yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Elvan, orman yangınlarından Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinin de etkilendiğini dile getirerek, "Mersin'de Silifke ve Aydıncık ilçelerimiz, bu yangınlardan önemli ölçüde etkilendi. Şu anda Silifke ve Aydıncık ilçelerimizde yangın tamamıyla kontrol altına alınmış durumda. 150'nin üzerinde vatandaşımız yangından etkilenmişti. Tamamının tedavileri hastanelerde tamamlandı ve taburcu oldular." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman yangınlarında zarar gören alanları "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan ettiğini hatırlatan Elvan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, yangınlar konusunda yakinen gereken tüm hassasiyeti gösteriyor. Devletimizin, hükümetimizin imkanları neyse bu imkanlar nispetinde milletimize gerekli her türlü desteği vereceğimizi de bizatihi kendisi ifade etti. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yangın yaşayan yerlerimiz afet bölgesi olarak ilan edildi. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız yangından zarar gören vatandaşlarımızın tamamının zararlarının bütün olarak karşılanacağını da ifade etti. Bu çerçevede vergilerin, SGK primlerinin, Tarım Kredi Kooperatifleri kredileri ile esnaf kredilerinin ertelenmesi noktasında da gerekli adımlar atıldı."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.