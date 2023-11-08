Gökçek: 11 yılda İstanbul’da dönüştürülen bina sayısı 86 bin

TBMM Genel Kurulu’nda kentsel dönüşüm yasa teklifi üzerine konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, iktidar sıralarına seslenerek “İstanbul’da acil dönüştürülmeyi bekleyen 207 bin bina var. İktidarın 11 yılda dönüştürdüğü bina sayısı ise yalnızca 86 bin. Riskli konutlara ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce ‘İstanbul’da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamakta kararlıyız’ vaadinde bulunmuştu. 21 yılda yapamadığınızı 5 yılda nasıl yapacaksınız?” ifadelerini kullandı.

“21 Yıldır İktidardasınız, Hala Vaat Veriyorsunuz”

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP’li Ali Gökçek, İstanbul’daki deprem riskine dikkat çekti. İstanbul’da 2009 yılından itibaren 10 bin stadyum büyüklüğündeki alanın askeri arazi olmaktan çıkartılarak ranta açıldığını belirten Gökçek, “İstanbul’da 207 bin riskli bina olduğu biliniyor. Ve bu binaların yüzde 30’nun yapım yılı 2000 ve sonrası. Yani 99 depremi sonrası yapılmış olmalarına karşın bizi bekleyen büyük İstanbul depreminde bu binaların ayakta kalma ihtimali yok. Bu yıkımdan etkilenecek aile sayısı ise 1,3 milyon olarak ifade ediliyor yani toplamda 3 milyondan fazla nüfus kaderine terk edilmiş. 21 yıldır iktidardasınız ülkeyi deprem gerçeğine hazırlamak yerine hala vaat veriyorsunuz” dedi.

“3500 lira Kira Yardımı Yetersiz”

Konuşmasında İstanbul’daki kira fiyatlarına da değinen Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

“Diyorsunuz ki, evinizden çıkın, size kira yardımı yapalım, yapım için yardım verelim. Peki ne kadar kira yardımı yapıldığını biliyor musunuz? Ekim ayı itibariyle yalnızca 3.500 TL kira yardımı yapılıyor. Maltepe’de ortalama kiralar 15 bine dayanmış. Esenyurt’ta 11 bin liradan aşağıya kiralık ev yok. İstanbul’un diğer ilçelerinde de benzer bir tablo var. Hal böyle iken, örneğin 7.500 TL emekli aylığı alan bir vatandaş, bu kira yardımı ile İstanbul’da nasıl barınacak? Ne yiyecek ne içecek? Ülkenin ekonomik gerçeklerinden bu derece kopuk bir kira yardımını sizin aklınız, vicdanınız kabul ediyor mu?”

“Son 3 Yılda İstanbul’da Yaşanan Kira Artışı Yüzde 701”

“2022 yılında dönemin Bakanı Murat Kurum ‘Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak. Yaptığımız projelerle buna imkân sağlayacağız’ diyerek kira artışlarını suni bir artış olarak değerlendirmişti. Aradan geçen 1 yılı aşkın sürede, bırakın kira ve konut fiyatlarının gerilemesini, kiralar, konut fiyatları aldı başını gitti. Son 3 yılda İstanbul’da yaşanan kira artışını söyleyeyim. Yüzde 701. Türkiye genelinde ise yüzde 753.