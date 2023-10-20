Fındıktaki verim kaybı Meclis'e taşındı

DEVA Parti Milletvekili Hasan Karal, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde fındık üretiminde bu yıl yüzde 20 oranında verim kaybı beklendiğini belirterek, “Dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği Türkiye’de yüzde 20’lere varan fındıktaki verim kaybı nedeniyle acil bir eylem planı düşünülmekte midir?” diye sordu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, fındık üretimindeki azalmayla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesi verdi.

Türkiye’nin, fındık üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırasında yer aldığını anımsatan Hasan Karal, özellikle Karadeniz bölgesinde yaygın olarak üretilen fındığın, ekonomi ve tarım sektörü için büyük bir katma değere sahip olduğunu söyledi.

‘Fındık fiyatı büyük hayal kırıklığı yaşattı’

Bölgede binlerce kişinin geçim kaynağı olan fındığın, aynı zamanda Türkiye’nin de en fazla ihraç edilip kazanç sağlanan tarım ürünleri arasında yer aldığını vurgulayan Karal, soru önergesinde “Fındık üreticileri, uzun yıllardır zorlu koşullar altında üretim yaparak Türkiye’ye önemli bir döviz girdisi sağlamaktadır. Özellikle pazarlama süreçlerinde yaşanan sıkıntılar, fiyat dalgalanmaları ve uluslararası rekabet gibi sorunlarla karşılaşan fındık üreticilerimiz, hükümetin bu yıl açıkladığı fındık alım fiyatı ile büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır.” ifadelerine yer verdi.

‘Yüzde 15-20 verim kaybı bekleniyor’

DEVA Partili Karal, 2017'de Gürcistan'dan gelen ve fındık üretimini olumsuz etkileyen kahverengi kokarca böceğinin yol açtığı sorunların giderek arttığını kaydetti.

Bölgede doğal dengenin bozulması sonucu çoğalan kahverengi kokarca böceği nedeniyle, bu yıl fındık üretiminde büyük oranda düşüş olacağının tahmin edildiğini ifade eden Karal, “Kahverengi kokarca böceğinin neden olduğu kayıpların yanı sıra, umduğu verimi alamayan üreticilerin fındık üretimini bırakmaları ve açıklanan fiyatlara tepki olarak ağaçları kesmeleri dolayısıyla fındıkta yüzde 15 ila yüzde 20 oranında verim kaybı beklenmektedir.” dedi.

‘Kahverengi kokarca böceğine karşı alınan tedbirler nelerdir?’

Milletvekili Karal, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorulara yanıt aradı:

1- Dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği Türkiye’de yüzde 20’lere varan fındıktaki verim kaybı nedeniyle acil bir eylem planı düşünülmekte midir?

2- Verimde düşüşe neden olduğu belirtilen kahverengi kokarca böceği ile ilgili alınan veya bundan sonra alınacak tedbirler nelerdir? Diğer tarım ürünlerine de zarar veren bu böcekle nasıl bir mücadele yürütülmektedir?

3- Söz konusu böceğin başka tarım ürünlerinde de zarara yol açtığı tespiti yapılmış mıdır?

4- Tarımda kritik ve stratejik bir öneme sahip fındık üretiminin veriminde neden olan düşüşle ilgili maddi zararın ne kadar olacağı beklenmektedir?

5- TMO tarafından açıklanan fındık alım fiyatı dolayısıyla üretim yapmayı bırakan ve ağaçlarını kesen üreticiler için herhangi bir çalışma yapılacak mıdır?

6- Fındık üreticilerinin emeğinin karşılığı olan adil bir fiyat politikası ve piyasa dalgalanmalarına karşı etkili bir fiyat istikrarı sağlayacak destek mekanizmalarının oluşturulması düşünülmekte midir?

7- Fındık üretiminde verimliliği artırmak ve yeni ürünler geliştirmek için Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapılmakta mıdır?