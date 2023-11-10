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Esen: Fon mu banka mı?

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Esen: Fon mu banka mı?
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, "Fon mu banka mı?’ diye sorduk, ‘Fon’ yanıtını aldık; ancak bu haliyle kaynak kaybına ve yeni mağduriyetlere neden olacak” dedi.

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına dair kanun teklifinin görüşüldüğü komisyon toplantısına katılan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, toplantının ardından bir video yayınlayarak görüşlerini açıkladı.

Başta Sayın Cumhurbaşkanı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş olmak üzere bu konunun basına ‘Banka’ olarak açıkladığını ancak komisyona ‘Fon’ adıyla sunulduğunu ifade eden Esen, söz konusu fonun bu haliyle kaynak kaybına ve yeni mağduriyetlere neden olacağını belirterek, yeniden ele alınması için çağrıda bulundu.

Komisyon sırasında çok sayıda konuya değindiklerini ifade eden Esen, meseleyi üç noktada ele aldı.

Esen, şöyle konuştu:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın stratejik planında zaten bulunan başlıklar, bakanlık bütçe üzerinden yapabilecekken neden ayrıca bir fon kurma ihtiyacı duyuluyor?

Neden bütçeye aktarılabilecek gelirler, vergilerden muaf olarak fona aktarılıyor ve halkın vergi gelirlerinden sağlayacağı hizmet hakkı gasp ediyor?

Dahası, iktidarın seçim öncesi Aile ve Gençlik Bankası olarak lanse ettiği ve daha 2 gün evvel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Özdemir’in basına ‘Banka’ olarak açıkladığı bu konu, komisyona ‘Fon’ adıyla sunuldu.

2 kez sorduk: Banka mı fon mu? Ne hakkında konuştuğumuzdan emin misiniz?

Söz konusu fon, bu haliyle kaynak kaybına ve yeni mağduriyetlere neden olmadan yeniden ele alınmak zorundadır!”

Kaynak:Haber Kaynağı

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