Elif Esen'den iktidara emekli tepkisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen, hükümetin emeklilere bir defaya mahsus ödeyeceği 5000 TL ikramiyenin yetersiz kaldığını savunarak tepki gösterdi.

Maaşlarına zam yapılacağını düşünen milyonlarca emeklinin umutlarının bir defaya mahsus 5000 TL ile suya düştüğünü ifade eden Esen, çalışmak zorunda kalan emeklilerin ise bu ikramiyeden yararlanamayacağını belirterek, “Sayın Bakan ‘Mücbir sebepler’ diyor. Peki ya emeklinin mücbir sebeplerine ne oldu?” diye sordu.

Esen sözlerine şöyle devam etti:

‘Çalışmak zorunda kalan emekliler bu adaletsiz yaklaşımın kurbanı olmuştur’

“‘Sefalet ücreti’ olarak nitelendirilen emekli maaşları ile geçinemeyen, karnını doyurma derdinde olan, sağlık harcamaları olan, okuyan çocuğu olan; kirası, faturaları, pazarı zaten yetiştiremedikleri için çalışıyorlar. İleri yaşlarında çalışmak zorunda kalan emekliler bu adaletsiz yaklaşımın kurbanı olmuştur. Geçinmek için çalışmak zorunda kalan emekliler bu ayrımcılığa tepki gösteriyor, isyan ediyorlar.

Emekçi vatandaşlarımızın, emeklimizin sesini duyurmak Meclis’te milletin sesi olan biz vekillerin boynumuzun borcu.”

‘Emeklimize nefes aldırılmalı’

“Devlet vatandaşına adil yaklaşmalıdır, eşitsizlikleri gidermelidir. Emekli vatandaşlarımız arasında ayrım yapılmamalı, ikramiye ve yapılması gereken zam tüm emeklileri kapsamalıdır. Emekli vatandaşlarımızın insan onuruna yaraşır şartlarda yaşamalarını sağlayacak gelir ve hizmet desteği verilmeli ve emeklimize nefes aldırılmalıdır.”