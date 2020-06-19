Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İtalya ile Libya'da kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, Di Maio ile görüşmesinde önceki gün yaptığı Libya ziyareti hakkında bilgi verdiğini aktardı. Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"İtalya ile birlikte Libya'da kalıcı bir barış ve sonuç getirici bir siyasi süreç için çalışmaya devam edeceğiz. Burada İtalya'nın oynadığı kritik rolün farkındayız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dengeli bir rol oynadılar. Bazı AB ülkeleri gibi darbeci Hafter'in yanında olmadı ama ateşkes ve siyasi süreç için samimi çaba sarf etti."

Çavuşoğlu, Libya konusunda bundan sonraki ikili üçlü ve diğer platformlarda İtalya'yı da görmek istediklerini, bunu Rusya'ya ve diğer ülkelere de söylediklerini belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanı Maio da, "Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz." diye konuştu.