Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona salgın korona survivor
Çipli kimlik kartına ehliyeti de yükleyeceğiz
Çipli kimlik kartına ehliyeti de...
İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da sağanak etkili oldu
İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da sağanak...
Danıştaydan YKS başvurusuna ret
Danıştaydan YKS başvurusuna ret
E-Ticarette 'güven damgası' sayısı artıyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tüm...
Maske takmayana 900 lira ceza kesilecek
İçişleri Bakanlığı, maske takma zorunluluğuna...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İtalya ile Libya'da kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı barış ve sonuç verici siyasi süreç için İtalya ile Türkiye'nin birlikte çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İtalya ile Libya'da kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, Di Maio ile görüşmesinde önceki gün yaptığı Libya ziyareti hakkında bilgi verdiğini aktardı. Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"İtalya ile birlikte Libya'da kalıcı bir barış ve sonuç getirici bir siyasi süreç için çalışmaya devam edeceğiz. Burada İtalya'nın oynadığı kritik rolün farkındayız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dengeli bir rol oynadılar. Bazı AB ülkeleri gibi darbeci Hafter'in yanında olmadı ama ateşkes ve siyasi süreç için samimi çaba sarf etti."

Çavuşoğlu, Libya konusunda bundan sonraki ikili üçlü ve diğer platformlarda İtalya'yı da görmek istediklerini, bunu Rusya'ya ve diğer ülkelere de söylediklerini belirtti. 

İtalya Dışişleri Bakanı Maio da, "Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
ItalyaLibya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.