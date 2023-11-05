Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (Gazze) Yaşananlara rağmen ateşkes çağrısı dahi yapamayan ülkeler, yönetimler var

Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Altındağ Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Gazze'de 30 gündür insanlık ve savaş suçu işlendiğini belirterek, bunun insanların gözü önünde cereyan ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Maalesef bütün bu yaşananlara rağmen ateşkes çağrısı dahi yapamayan ülkeler, yönetimler var. Bu ayıp onlara yeter. Böyle siyaset olmaz olsun gerçekten. Öyle zamanlar vardır ki, insanlık testten geçer, sınavdan geçer. Şu anda öyle bir zamandayız. Böyle zamanlarda ortada duramazsınız. Safınızı belirlemeniz lazım." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'de ateşkes için oylama yapıldığında, 120 ülkenin "evet" dediğini hatırlatarak, "Bu güzel, takdir edilmesi gereken bir şey. Ancak buna 'hayır' diyen 14 ülke oldu. Buna yine çekimser kalan 40 küsur ülke oldu. Bu ülkelerin tarihine de bu tavırları kara bir leke olarak geçecektir. Bu yaşananlar karşısında ateşkes isteme iradesini bile ortaya koyamadıklarını tüm dünya izledi." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, Türkiye'nin kurduğu ittifak ve ilişkilerle, daha fazla masum kanı dökülmemesi, kalıcı barış ve huzur için, Filistin davasının sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.