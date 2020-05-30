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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." dedi

Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya'da düzenlenen "Fetih Şöleni" etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da, Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi Ferruh Muştuer tarafından okunan Fetih Suresi'ni dinledi, duaya iştirak etti.

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Cumhur Başkanı ErdoğanGençlik
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