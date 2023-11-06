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CHP'nin çizgisini emperyalistler belirliyor!

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CHP'nin çizgisini emperyalistler belirliyor!
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "CHP'nin çizgisini büyük sermaye belirliyor" diye konuştu.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan X hesabından CHP Kurultayı sonrası paylaşım yaparak CHP'nin çizgisini emperyalistlerin ve büyük sermayenin belirlediğini vurguladı.

Kurultay'ı içeriksiz ve kimin neyi savunduğu belli olmayan bir Kurultay olarak nitelendiren Okuyan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisinin Kılıçdaroğlu'nun açtığı yoldan sol soslu bir şekilde ilerleyeceklerine dikkat çekti.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan TKP'nin AKP iktidarına ve sömürü düzenine karşı mücadeleyi kötürümleştirmek için ortaya atılacak "yeni" projelerin karşısına dikileceğini vurguladı.

Kemal Okuyan'ın açıklaması şu şekilde:

1. CHP'de "değişim"ci Özgür Özel kazandı. İçeriksiz, kimin neyi savunduğu belli olmayan Kurultay'dan birileri yine "umut" çıkaracak. Ülkeye inancını yitirip, AKP'nin tasarladığı Türkiye'yi kabullenerek ona makyaj yapma çalışanlar halkı bir kez daha "değişim"le uyutmaya kalkacak.

2. "Özgür Özel daha yeni seçildi, ne olacak bir bakalım" yaklaşımı iktidara zaman kazandırmaktan başka işe yaramaz. CHP konusunda iyimserliğini yitirmek istemeyenler için kabullenmesi zor ama CHP'nin çizgisini emperyalistler ve büyük sermaye belirliyor. Bunu kimse değiştiremez.

3. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi, sol soslu bir biçimde Kılıçdaroğlu'nun açtığı yoldan devam edecek. PM'ye de bu sostan bulaştıracaklar. Böylece kafalar iyice karışacak. CHP'yi destekleyen milyonlarca kişi partinin yüzünü sola döndüğünü sanacak.

4. Peşin söylüyoruz. TKP, AKP iktidarına ve sömürü düzenine karşı mücadeleyi kötürümleştirmek, evcilleştirmek için ortaya atılacak "yeni" projelerin karşısına dikilecek, oyun bozmak için her şeyi yapacaktır. Zaten ortada "yeni" ya da "değişen" bir şey bulunmamaktadır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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