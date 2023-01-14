CHP'li Seyit Torun ve Veli Ağbaba, Eskişehir'de partililerle bir araya geldi

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Veli Ağbaba, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu.

CHP Eskişehir İl Başkanlığı önünde toplanan partililere hitap eden Torun, yoğun bir süreçten geçtiklerini ve tarihin çok önemli bir dönemine tanıklık ettiklerini söyledi.

En büyük güçlerinin, partisinin mensuplarının yönettiği belediyeler olduğunu belirten Torun, "2019'da hep beraber çok önemli bir olayı gerçekleştirdik. Bugün Türkiye nüfusunun yarıdan fazlasını yönetiyoruz. Ekonomik büyüklük olarak yüzde 70'ine hakimiz. Turizm potansiyeli olarak yüzde 90'lardayız. Yerelde başardık. İnşallah genelde de başaracağız." diye konuştu.

CHP'li belediyelerin çalışmalarından örnekler veren Torun, yerel seçimlerden bu yana 4 milyon 800 bin haneye toplam 30 milyar liraya yaklaşan sosyal yardımlar yaptıklarını anlattı.

Torun, 22 olan öğrenci yurdu sayısını 61 yeni yurt yaparak 83'e yükselttiklerini dile getirdi. Yerel seçimlerde 162 olan kreş sayısını da 380'e çıkardıklarını bildiren Torun, "575 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye 150 milyon liraya yaklaşan eğitim desteği verdik. 'Bunlar her alanı betonlaştırıyorlar. Her alana beton dikiyorlar' diyorlar. Bizim belediyelerimiz yeşil alan üretti ve şu ana kadar 3 bin 478 yeni park hizmete açtı. 3 bin 196 futbol sahası yeşil alan yarattılar." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da iktidara gelmeleri halinde en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olacağını, bugüne göre aradaki 3 bin liralık farkı ödeyeceklerini belirtti.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sürece değinen Ağbaba, "Hala ortada bir şey yok. Hala Meclis'e gelmiş bir şey yok. AK Parti Grup Başkanvekilleri 'Tarih veremeyiz' diyorlar. Niye? Efendim, iktidar, 'Muhalefet yoklama istiyormuş' diyor. Gel hodri meydan. EYT'yi getir, bir saatte destek vereceğiz." dedi.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Yenikent Mahallesi'ndeki kapalı pazar yeri ve kültür merkezi inşaatının temel atma törenine de katılan Torun ile Ağbaba'ya, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Recep Taşel ve partililer eşlik etti.