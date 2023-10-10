CHP'li Öztrak başkanlığa seçildi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yapılan NATO Parlamenter Asamblesi’nin (NATO-PA) 69. Yıllık Toplantısında, sosyalist grubun adayı olarak girdiği seçimde Asamble’nin Ekonomi ve Güvenlik Komitesi’nin başkanlığına seçildi.

PARLAMENTOLAR ARASI DİPLOMASİNİN ÖNEMLİ ZEMİNLERİNDEN

Dünyada parlamentolar arası diplomasinin en önemli zeminlerinden biri olan NATO Parlamenter Asamblesi, NATO’ya üye ülkelerin parlamentolarından gelen temsilcilerden oluşuyor. Asamble’de NATO’ya üye ülkelerden gelen parlamenterlerin yanında, ortak üye statüsündeki ülkeler, bölgesel partnerler ve gözlemci statüsündeki ülkeler de temsil ediliyor. NATO-PA, küresel politik ve ekonomik iklimin hızla değiştiği, güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde, sıkıntıların aşılmasında, parlamentolar arasında ortak düşünce ve tutum oluşturarak önemli bir işlev görüyor.

EKONOMİ VE GÜVENLİK KOMİTESİ BEŞ ANA KOMİTEDEN BİRİ

Asamble, bir taraftan NATO üyesi ülkelerin ortak değerleri olan bireysel özgürlüklerin, demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine katkı sağlarken, bir taraftan da hazırladığı raporlarla üye ülkelerin hükümetlerine parlamentoları aracılığıyla politika tavsiyeleri sunuyor. Öztrak’ın başkanlığına seçildiği Ekonomi ve Güvenlik Komitesi, Asamble’nin beş ana komitesinden biri. Öztrak daha önce 2014 yılında da bu göreve seçilmiş ve iki yıl boyunca görevde kalmıştı.