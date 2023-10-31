BTP Lideri Hüseyin Baş’a siyasi yasak mı geliyor?

Sonu siyasi yasakla bitme ihtimali olan davaya tepki gösteren BTP Lideri, “Şimdi genç yaşta yola çıkmış bu kardeşinize, 'Sen fazla siyaset yaptın, seni siyasetten men edeceğiz' diyorlar. Onlara 50 sene serbest bize 3 sene yasak! Niye? Biz çünkü doğruyu konuşuyoruz. Ama benim hiç korkum yok. Çünkü ben bu topraklarda Atatürk demeye, bağımsızlık demeye, hürriyet demeye devam edeceğim” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’a, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a hakaret iddiasıyla dava açıldı.

Hüseyin Baş ne demişti?

Açılan davanın nedeni, BTP Liderinin 29 Ocak 2022’de Trabzon’da BENİM belgeselinin 3. Bölümü galası için düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı yapılmasıyla ilgili kullandığı ifadeler…

Hüseyin Baş’ın o tarihte yaptığı konuşma şöyle; “Adalet Bakanımız değişmiş, kim geldi yerine, Bekir Bozdağ, Bekir Bozdağ ne zaman görevden alındı? 15 Temmuz'dan sonra. Belki görevden alındığında hepimiz şunu demedik mi? Bu adam FETÖ'nün faaliyetlerine yakın bir kişi olduğu için herhalde görevden alındı, maksat buydu herhalde. Yerine kim geldi, bugün en son Abdülhamit Gül vardı. Abdülhamit Gül'ü görevden alıp şimdi tekrar Bekir Bozdağ'ı göreve getirdiler. Bunun iki açıklaması olabilir. Ya siz Bekir Bozdağ'a yanlış yaptınız, bu adamın FETÖ ile hiçbir alakası yoktu, ya da şu anlamı vardır, sen bugün tekrar FETÖ'yle bağlarını güçlendiriyorsun.”

Kamu görevlisine hakaretle suçlanıyor

BTP liderinin 29 Ocak 2022 tarihinde Trabzon’da yaptığı bu açıklamalar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucunda, Ankara 71. Asliye ceza mahkemesinde dava açıldı.

Açılan davada Hüseyin Baş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a hakaret etmekle suçlanıyor.

Kamu görevlisine hakaret suçundan açılan davalar, siyasi yasakla sonuçlanabiliyor.

Atatürk ve bağımsızlık demeye devam edeceğim, korkum yok!

BTP lideri Hüseyin Baş açılan bu davayı kamuoyuna, partisinin Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlediği 100. Yıl Cumhuriyet Şöleni’nde yaptığı konuşmada, “Biz bu topraklarda Cumhuriyeti anlatacağız, Türk'ün bağımsızlığını anlatacağız ancak bu topraklarda bunları anlatmanın bir bedeli var” diyerek duyurdu.

“Bir konuşmamda eski Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'ın görevden alınış ve göreve geri getiriliş süreciyle ilgili bir yorum yapmıştım ve bir kaç soru sormuştum. Bu konuşmalarımı alıp kamu görevlisine hakaret suçundan bana dava açmışlar” diyen BTP lideri şöyle devam etti; “Kamu görevlisine hakaret suçu nedir? Sizi siyasi yasaklı haline getiriyorlar. Şimdi genç yaşta yola çıkmış bu kardeşinize, 'Sen fazla siyaset yaptın, seni siyasetten menedeceğiz' diyorlar. Onlara 50 sene serbest bize 3 sene yasak! Niye? Biz çünkü doğruyu konuşuyoruz. Ama benim hiç korkum yok, çünkü ben bu topraklarda Atatürk demeye devam edeceğim, bağımsızlık demeye devam edeceğim, hürriyet demeye devam edeceğim. Biz Bağımsız Türkiyeliler bu vatana hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizi bu tip ayak oyunlarıyla bastıracaklarını sanıyorlar.”