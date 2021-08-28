Bakanlar Muş ve Ersoy, Karadağ'da Fatih Mehmet Medresesi'ni ziyaret etti

TUZİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Karabağ'a gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Mehmet Medresesi'ni ziyaret etti.

Tuzi şehrindeki medreseye gelen Bakan Muş ve Ersoy, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejziç'ten yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müslümanlığa katkılarından dolayı "Hüseyin Paşa" ödülü verildi. Yoğun programı nedeniyle törene katılamayan Erdoğan'ın ödülünü Bakan Mehmet Nuri Ersoy aldı.

Burada konuşan Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu programa katılmayı özellikle istemesine rağmen yoğun görüşmeleri nedeniyle katılamadığını söyledi.

Türkiye'nin, Karadağ'ın ekonomik olarak güçlü olmasını ve Avrupa Birliğinde yerini almasını desteklediğini vurgulayan Ersoy, bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) üzerinden bugüne kadar Karadağ'da 400'den fazla proje gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ersoy, Rifat Fejziç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam Kültür Merkezi talebinin olduğunu, bu projenin de en kısa sürede gerçekleştirileceğini belirtti.

Bakan Ersoy'a ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tablosu da hediye edildi.



