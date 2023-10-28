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Babacan'dan dünyaya İngilizce İsrail çağrısı

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Babacan'dan dünyaya İngilizce İsrail çağrısı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Türkçe ve İngilizce açıklamasında “BM’nin ateşkes çağrısı kararı aldığı gün başlayan işgal, İsrail’in hukuku yok saydığını gösterir” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail’in Gazze’ye başlattığı operasyon sonrası gece 00.19’da sosyal medya hesaplarından Türkçe ve İngilizce açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı Türkçe ve İngilizce açıklamada Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Yaşanan bu faciaya "Dur" demeden önce kaç masum sivilin daha hayatını kaybetmesi gerekiyor?’

“İsrail Gazze’de çocuk, kadın, sivil ayrımı gözetmeksizin yürüttüğü kıyımı ve hastane, okul, cami ayırmadan sürdürdüğü topyekûn yıkım hareketini bu gece yeni bir safhaya taşıdı. Bu operasyon, milyonlarca insanın evinden, yurdundan edilmesi ve “Etnik temizlik” anlamına geliyor. BM Genel Kurulunun ateşkes çağrısı kararı aldığı bir günde başlayan bu işgal, İsrail’in uluslarası kamuoyunu ve hukuku yok saydığının yeni bir örneğidir.

Başta ABD ve bazı Avrupa ülkeleri olmak üzere İsrail Hükûmetinin insanlık ve savaş suçlarına destek veren ülkelere sormak istiyorum: Yaşanan bu faciaya "Dur" demeden önce kaç masum sivilin daha hayatını kaybetmesi gerekiyor? Kuşkusuz ki tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu olayların hesabını tarih soracaktır.”

Babacan’ın İngilizce mesajı ise şöyle:

“As Israel launches a ground operation in Gaza, we arewitnessing dire humanitarian consequences. Gaza remains underrelentless airstrikes, all communications are disrupted, andessential services are paralyzed.

I urgently reiterate the call for a ceasefire and the swift deliveryof humanitarian aid.

How many innocent civilians must perish before we say 'enough'?”

Kaynak:Haber Kaynağı

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