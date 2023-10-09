Babacan: “Faiz artırmakla enflasyon düşürülemez”
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından "Sadece faizi artırmakla enflasyonu düşüremezsiniz." paylaşımında bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından artan gıda fiyatlarına dair yeni bir paylaşımda bulundu.
Ali Babacan’ın video kesitiyle paylaştığı ifadelerşöyle:
“Gıda fiyatlarına gelen zamlara katlanmak mümkün değil.
Gıdada enflasyonu düşürmek için çiftçimizin üretim maliyetini azaltmak gerekiyor. Gübre, yem, su, mazot, elektrik, kredi desteğini artırmak gerekiyor.
Bunu anlamıyorlar.
Sadece faizi artırmakla enflasyonu düşüremezsiniz.”
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