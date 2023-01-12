AK Parti'li Aydemir:

TBMM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, altılı masanın gerçek düşüncelerini aşikar ettiğini söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Davutoğlu'nun, "altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayının seçilmesi durumunda 'Sizin oyunuz düşüktü, ben bu kararı veriyorum' dediği anda kriz çıkacağına" yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Aylardır millete bunu anlattıklarını dile getiren Aydemir, "Altılı masa başarılı olursa ardından gelecek felaket budur." dedi.

Altılı masa ortaklarının, grup kuracak kadar milletvekili çıkarmak istediklerini söyleyen Aydemir, "Eğer bir iki milletvekili olsa bunların istifasının ne kıymeti olacak? Demek ki grup kuracak kadar milletvekiline sahip olacaklarının garantisini almışlar." ifadesini kullandı.

Davutoğlu'nun "Herkes bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık alacak" sözlerine ilişkin Aydemir, "Bu bir komedi değil mi? Bir ülke yönetiyoruz. Bu ülke sıradan bir ülke değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. ABD, gözünü açmış Türkiye'de olanı biteni takip ediyor. Rusya, AB, Afrika böyle. Herkes gözünü açmış buradaki gelişmeleri takip ediyor. Vaka bu iken onların yaptıkları açıklamalara, tartışmalara bakın. Ahmet Davutoğlu, altılı masanın gerçek düşüncelerini aşikar etmiştir." görüşünü paylaştı.

Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırtına obüslerinin teslim töreninde yaptığı konuşmasının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bölümünün generallerce alkışlandığı iddiaları konusunda da "Başkomutanını alkışlamaktan öte ne olabilir. Bunu garip görmenin garabeti ortada. CHP, öteden beri ordunun, siyasetin içinde olmasına alışık olduğu için, şimdi orada olduğu yerde, kışlasında bundan rahatsızlar. Rahatsızlıkları, tepkileri buna." sözlerini sarf etti.

