Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona Balıkesir salgın
3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz
3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki...
Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir
Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar...
THY, Avrupa'da en çok uçan 2. şirket oldu
THY, Avrupa'da en çok uçan...
Afyonkarahisar'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu...

AK Parti'li Kurtulmuş: Büyük medeniyetimizin üçüncü büyük yürüyüşü bu coğrafyadan çıkacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle büyük medeniyetimizin üçüncü büyük yürüyüşü buralardan, Türkiye'nin merkezi olduğu bu coğrafyadan çıkacak. Gayretlerimiz, çabamız bunun içindir." dedi.

AK Parti'li Kurtulmuş: Büyük medeniyetimizin üçüncü büyük yürüyüşü bu coğrafyadan çıkacak

Yalova Üniversitesince Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde ilk dersi veren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, dünyadaki bütün kalkınma hareketlerinin, ülkelerin gelişmesinin, ekonomik ve siyasi bakımdan ileriye gitmesinin temelinde yatan ana unsurlardan birinin, başarılı ve iyi üniversiteler ile araştırma merkezlerinin olduğunu söyledi.

Sanayi Devrimi'ndeki ana güçlerden birinin, İngiltere'nin ve Kıta Avrupası'nın önemli üniversitelerinin yer alması olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu üniversiteler çevresinde oluşan o güçlü ivmenin hem sanayiyi hem toplumsal gelişmeyi, o ülkelerin sosyolojisini olumlu yönde etkilediğini hepimiz biliyoruz. Ardından ABD'nin yeni bir güç olarak doğmasının en temel nedenlerinden biri de son derece başarılı araştırma merkezlerinin, eğitim kurumlarının, yükseköğretim kurumlarının varlığıdır. Yine aynı şekilde İkinci Dünya Savaşı sonrasında büyük bir gelişme kaydetmiş olan Japonya'nın ve Güney Kore'nin de gelişmesinin arkasındaki temel unsurların başında üniversitelerin geldiğini biliyoruz. Bu üniversiteler sadece eğitimin içerisinde değil aynı zamanda ülkenin her alanda kalkınmasının içerisinde de itici gücü oluşturmuşlar ve ülkelerin ileriye gitmesini temin etmişlerdir. Üniversiteleri bu anlamda sadece bir eğitim kurumu olarak görmenin eksik bakış açısı olacağı kanaatindeyim. Üniversite demek şehir demektir, şehirle bütünleşen bir canlılık, fonksiyon demektir, aynı zamanda o ülkenin ekonomisi ve sanayisiyle bütünleşmiş olan bir bilim yuvası demektir. Üniversitelerimizin ve araştırma merkezlerinin bu anlamda Türkiye'mizin gelişmesinde de önemli bir rol oynadığının hepimiz farkındayız. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de çok daha güçlü bir şekilde ülkemizin ileriye gitmesini sağlayacak, üniversiteleri daha da güçlü hale getirmek için el birliğiyle gayret edeceğiz."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.