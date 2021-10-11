AK Parti'li Kurtulmuş: Büyük medeniyetimizin üçüncü büyük yürüyüşü bu coğrafyadan çıkacak

Yalova Üniversitesince Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde ilk dersi veren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, dünyadaki bütün kalkınma hareketlerinin, ülkelerin gelişmesinin, ekonomik ve siyasi bakımdan ileriye gitmesinin temelinde yatan ana unsurlardan birinin, başarılı ve iyi üniversiteler ile araştırma merkezlerinin olduğunu söyledi.

Sanayi Devrimi'ndeki ana güçlerden birinin, İngiltere'nin ve Kıta Avrupası'nın önemli üniversitelerinin yer alması olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu üniversiteler çevresinde oluşan o güçlü ivmenin hem sanayiyi hem toplumsal gelişmeyi, o ülkelerin sosyolojisini olumlu yönde etkilediğini hepimiz biliyoruz. Ardından ABD'nin yeni bir güç olarak doğmasının en temel nedenlerinden biri de son derece başarılı araştırma merkezlerinin, eğitim kurumlarının, yükseköğretim kurumlarının varlığıdır. Yine aynı şekilde İkinci Dünya Savaşı sonrasında büyük bir gelişme kaydetmiş olan Japonya'nın ve Güney Kore'nin de gelişmesinin arkasındaki temel unsurların başında üniversitelerin geldiğini biliyoruz. Bu üniversiteler sadece eğitimin içerisinde değil aynı zamanda ülkenin her alanda kalkınmasının içerisinde de itici gücü oluşturmuşlar ve ülkelerin ileriye gitmesini temin etmişlerdir. Üniversiteleri bu anlamda sadece bir eğitim kurumu olarak görmenin eksik bakış açısı olacağı kanaatindeyim. Üniversite demek şehir demektir, şehirle bütünleşen bir canlılık, fonksiyon demektir, aynı zamanda o ülkenin ekonomisi ve sanayisiyle bütünleşmiş olan bir bilim yuvası demektir. Üniversitelerimizin ve araştırma merkezlerinin bu anlamda Türkiye'mizin gelişmesinde de önemli bir rol oynadığının hepimiz farkındayız. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de çok daha güçlü bir şekilde ülkemizin ileriye gitmesini sağlayacak, üniversiteleri daha da güçlü hale getirmek için el birliğiyle gayret edeceğiz."