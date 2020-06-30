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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yüz yüze yapılacak

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, uzun bir aradan sonra yarın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın da katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yüz yüze yapılacak

AK Parti'de koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde toplantılar video konferans yöntemiyle yapılıyordu. 

Parti genel merkezinde 11 Mart'ta son kez yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, tedbirler çerçevesinde 22 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile il başkanlarına hitap etmişti.

Salgın sürecinde kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı uzun bir aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.

Belediye başkanları, il başkanları, büyükşehir kadın ve gençlik kolları başkanlarının parti genel merkezinden katılacakları toplantıya, sosyal mesafenin korunabilmesi için il kadın ve gençlik kolları başkanları, il genel meclis başkanları ve büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri video konferans ile katılım sağlayacak.

Salgın dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde, genel merkezden toplantıya katılacak herkese Kovid-19 testi yapılacak.

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