Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, final sonuçların ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti; “2022 yılında, dünya ekonomisini tehdit eden yüksek enflasyon ve resesyon gölgesinde, operasyonlarımızı sıkı bir finansal disiplin çerçevesinde yönetmeye devam ettik. Grup Şirketlerimizin işletme sermayesi ihtiyaçları ve borçlulukları için oluşturduğumuz planlama daha kontrollü ilerlememize imkân verdi. Globalde yaşanan sorunlara ve belirsizliklere rağmen yatırım takvimimize sadık kaldık; 378 milyon TL tutarında kombine yatırım harcaması gerçekleştirdik. Son beş yılda büyüme odağı ile gerçekleştirdiğimiz kombine yatırım tutarımız ise 763 milyon TL’ye ulaştı.”

Polisan Holding, Ar-Ge Merkezi Sayısını Üçe Çıkaracak

Bağlı ortaklıkları Polisan Kimya, Polisan Yapıkim, Poliport, Polisan Hellas ve Polisan Kansai Boya’nın 2022 çalışmaları hakkında kısa bilgi de veren Mehmet Hacıkamiloğlu; 2023 planlamalarına da değindi. Polisan Kimya’nın yeni reçine fabrikasında ihracata yönelik, katma değeri yüksek ürün üretimine geçileceğini dile getiren Mehmet Hacıkamiloğlu, novalak reçinesi yatırımına başlayacaklarını da ifade etti. Sahip oldukları Ar-Ge merkezi sayısını üçe çıkaracaklarını söyleyen Mehmet Hacıkamiloğlu, şunları kaydetti: “Polisan Kimya ve Polisan Kansai Boya’nın kendi Ar-Ge merkezleri bulunmakta. Bu iki merkezimiz sayesinde iç pazarda ve uluslararası pazarda rekabetçiliğimiz her geçen gün artıyor. Polisan Yapıkim şirketimiz bünyesinde de Ar-Ge Merkezi açmak istiyoruz. Beton, çimento ve yeraltı kimyasalları kategorilerindeki ürünlerimizin 27 tanesi uluslararası Çevresel Ürün Beyanları yani EPD belgeli. Yeşil bina projelerinin önemli malzeme üreticilerinden biriyiz ve buradaki gücümüzü büyütmek için Ar-Ge Merkezini hızla açmak istiyoruz. Müşteri ihtiyaçlarına özel, değer zincirindeki paydaşlarımızın operasyonel doğal kaynak tüketimlerinin azalmasına katkı sağlayan yeni çevre dostu ürünler üzerindeki çalışmalarımızı böylece derinleştirip hızlandırabileceğiz.”

Yunanistan’daki Fabrikaya İki Yeni Yatırım

Açıklamasında Polisan Hellas fabrikalarındaki preform kalıp yatırım çalışmalarının tamamlandığı bilgisine yer veren Mehmet Hacıkamiloğlu, Yunanistan’da bulunan fabrikalarına yapacakları sıradaki yatırımı “Geri dönüştürülmüş PET yatırımına başlayacağız” diye özetledi. Balkanların tek granül pet üreticisi olan Polisan Hellas’ın bu yeni yatırımlarla müşteri portföyünü çeşitlendirmesi bekleniyor. Mehmet Hacıkamiloğlu, Kocaeli Körfez Bölgesi’nde bulunan liman yatırımları Poliport’ta devam eden ve sıvı yük tarafındaki depolama kapasiteyi arttırmaya yönelik yeni tanklar hakkında da bilgi verdi. Yeni tanklarla birlikte Mart 2023’te depolama kapasitesinin 291.600 metreküpe çıkacağını belirten Mehmet Hacıkamiloğlu’nun orta uzun vadede ulaşmak istedikleri dolum kapasitesini 436.000 metreküp olarak ifade etti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ