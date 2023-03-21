İstanbul’un yeni sanat ve gastronomi buluşma noktası Polat Piyalepaşa, bahara özel yepyeni sergilerle kapılarını sanatseverlere açıyor.

Polat Piyalepaşa’da;

MERKUR’de Varoluşa Saygı Sergisi Kapılarını Açtı

Polat Piyalepaşa’da “Varoluşa Saygı” sergisi 14 Mart itibarıyla MERKUR’de sanatseverlerle buluşuyor. Sergide, 10 sanatçının farklı medyumlardan yarattığı çağdaş eserler 1 Nisan'a kadar görülebilecek. Alper Aydın, Ahmet Duru, Burcu Perçin, Evren Sungur, İrem Tok, Serkan Demir, Sibel Horada, Sinem Dişli, Yusuf Sevinçli ve Yüksel Arslan’ın eserlerinin yer aldığı “Varoluşa Saygı” sergisinin küratörlüğünü Burcu Perçin üstleniyor. Sergi süresince eser satışlarından elde edilen gelirin bir kısmı, depremden etkilenenlere destek olmak için deprem bölgeleri için kullanılacak.

Zilberman Selected Vizyon, Misyon, Değerler Kişisel Sergisi 2 Ay Boyunca Devam Edecek

Zilberman Selected, küratörlüğünü T. Melis Golar'ın üstlendiği Vizyon, Misyon, Değerler kişisel sergisi 15 Mart - 13 Mayıs 2023 tarihleri arasında Piyalepaşa'da sanatseverlerle buluşacak. Sena Başöz, Guy Ben-Ner, Burak Delier, Memed Erdener, Neriman Polat ve Pilvi Takala'nın çalışmalarını bir araya getiren sergi, ekonomik krizlerin kurumsal hayata, tüketim alışkanlıklarına, ev ekonomisine ve stres yönetimine etkilerini irdeliyor.

Vizyon, Misyon, Değerler sergisi bir yanda günümüz ekonomik ve psikolojik koşullarında yaşama ve üretme biçimlerini sorgulayan bireyi, daha geniş ölçekte ise yeni koşullara uyum sağlamaya çalışan ve yeni motivasyon biçimleri türeten, yaratıcı çözümler arayan ve yeni icatlar üreten toplumu ön plana çıkarıyor. Sergide yer alan eserler, günümüz koşullarını tespit edecek ve içeriden kaçış ve başa çıkma yöntemlerini inceleyecek.

HAN Piyalepaşa Sergileri’nde 35 Sanatçıdan 51 Eser - 6: “Başka Bir Deyiş”

Han Piyalepaşa’da Ali Şahin, Atilla Galip Pınar, Ayşegül Karakaş, Basako, Baysan Yüksel, Beyza Boynudelik, Belmin Pilevneli, Çağla Mısırlı, Cins, Deniz Kozakiewicz, Diana Page, Dilek YücelDuygu Aydoğan, Ece Beylikçi, Eliz Gündüz, Egemen Tuncer, Engin Konuklu, Erin İlkcan Aslan, Ferahnaz Apdiç, Feza Güvenal, Gamze Yalçın, Lütfullah Genç, Melih Çebi, Merve Zeybek, Mr. Hure, Murys, Nagihan Aydınlık, Nilüfer Topal, Rıdvan Aşar, Sébastien Shahmiri, Selma Koç, Sinem Kaya, Studio Pinprick, Şeniz Polat, Yiğit Yazıcı gibi 31 sanatçının 51 yapıtı ziyaretçileriyle buluşacak. 22 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek sergi açılışı kapsamında sanatçı sohbetleri de yer alacak.

18.00-18.30 Mr. Hure ile “Türkiye’de Sokak Sanatı” 18.30-19.00 Lütfüllah Genç ile “Kişisel Bellekten İmgelerin Sanat Nesnesine Dönüşümü” 19.00-19.30 Selma Koç ile “Yapıtların Oluşum Süreci Üzerine”

Pi Artworks : "Mutluluğu nasıl tanımlarsın?"

Fabio Lattanzi Antinori'nin sürükleyici performansı Pursuit of a Happy Person teknoloji, felsefe, ses ve görsel sanatları bir arada sunuyor. Sanatçı, günlük hayatımızı şekillendiren yapılardan şiirleri ve duygusal deneyimlerimizin tüketici kapitalizmi tarafından nasıl şekillendirildiğine dikkat çekiyor.

İlk Kişisel Sergisi Parçalı ile Ekin Saçlıoğlu 18 Mart – 6 Mayıs tarihlerinde .artSümer’de

Kelime anlamıyla; bir bütünden ayrılan, artakalan veya bir araya geldiğinde bütünü oluşturan şeylerin her birini temsil eden “parça” kelimesi, Ekin Saçlıoğlu’nun yeni sergisindeki çalışmalarında farklı okumalara geçit veriyor. Kelime, hızla akan zaman içinde bireyin kendisini bütünde konumlandırmakta güçlük çekmesini temsilen çalışmalarda karşılığını buluyor. Tetikleyicilerin baskın gücü neticesinde bölünen şeylere, rengarenk ama bir o kadar tekinsiz görünen yapılara referans verebiliyor.

Saçlıoğlu’nun yapıtlarında sıklıkla görülen canlı-cansız, gerçek-kurmaca, nesne-özne, doğa-insan, organik-inorganik gibi ikilikler Parçalı’da, sanatçının pandemi dönemindeki içsel deneyimi ve ev olgusunun eklemlenmesiyle birlikte yeniden ön plana çıkıyor. Farklı malzemelerin bir araya gelerek melez dokular oluşturduğu resim ve heykellerde, tanıdık fakat amorflaşmış yapılar yeni bir perspektif kazanıyor. Resimlerdeki geometrik unsurlar ve kullanılmış mobilyalarla iç içe geçen renkli kağıt hamurundan formlar, sembolik olarak sanatçının kendisini ve ailesini temsil ediyor.

Sanatçının Bunlar Fabl Değil Çocuklar (2017), Dünya Kalıntısı ve Yeni Çiçekler (2018) sergilerinde göze çarpan insan-merkezci olmayan bakış açısının yanı sıra, heykellerle beraber büyük boy desenlerin yer aldığı Acayip Yapı (2018) serisindeki farklı materyallerin bir araya gelerek birer yapı oluşturması, bu yapıların sökülüp parçalanarak tortulara dönüşmesi ve kalan parçaların zaman içerisinde yeniden bir araya gelerek hem tanıdık hem de farklı yeni bütünlükler oluşturması fikri, Parçalı’daki çalışmaların gelişim evrelerini oluşturuyor.

Resim, heykel, desen, yerleştirme gibi farklı disiplinlerde, zengin bir malzeme çeşitliliği ile üreten Ekin Saçlıoğlu, çok çeşitli ikiliklere, ters yüz edişlere, bellek ve anılara, rüyalara, hikayelere, hayvan ve bitkilere, farklı türlerin ve dünyaların birbirleriyle olan ilişkilerine odaklandığı pratiğini, Parçalı’da bir araya gelen yeni melez formlar ve düşünceler üzerinden yaşatmaya devam ediyor.