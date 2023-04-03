Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Emre Polat, YÖK’ün üniversitelerde hibrit eğitime geçme kararını değerlendirdi.

Basın açıklaması yapan Polat, “YÖK'ün aldığı karar aslında bir belirsizliği ortadan kaldırmanın ötesinde yeni bir belirsizlik başlatmıştır. Hibrit dediğimiz uygulama söylem olarak güzel olabilir ama üniversite gençliği şu anda ne yapacağını bilemez haldedir” dedi.

“Gençlerden bu kadar korkmayın”

“Biz BTP olarak her yaşadığımız afette, sorunda akla ilk gelenin üniversiteleri kapatmak olmaması gerektiğini düşünüyoruz” diyen Polat şöyle devam etti; “ Ama maalesef hükümetimiz ilk olarak üniversiteleri kapatmakla işe başlıyor. Sel oluyor üniversiteleri kapatıyor, deprem oluyor üniversiteleri kapatıyor, pandemi oluyor üniversiteleri kapatıyor... Yoğun baskılar sonucunda YÖK bir açıklama yaptı ama bu açıklamada yine bir belirsizlik var. Özellikle burada tarihe dikkat çekmek isterim ki, 2 Nisan seçmen kaydının kesinleşmesi açısından son müracaat tarihi ve 3 Nisan'da devam mecburiyeti var yok, başlayabilir başlayamaz, hibrit yüz yüze diye ciddi bir kafa karışıklığı var. Bunlarla beraber şunu söylemek istiyorum; gençlerden bu kadar korkmayın, gençler oyunu verecektir ve sandıkta gereğini yapacaktır.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ