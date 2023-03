Podcast içeriklerine erişebilirlik, çeşitlilik ve içerik üreticisi açısından sürdürülebilirlik unsurları göz önünde bulundurularak geliştirilen uygulamanın yenilikçi özelliği ise podcast alanında dünyada bir ilk olarak dinleyicilerin de hem sesli içerikler hem de etkileşim fonksiyonlardan faydalanarak podcast üreticilerine seslerini duyurabiliyor ve de sesli içerik üretebiliyor olması.



Podcast dinleyicilerinin de seslerini duyurabilmeleri ve içerik üreticilerin dinleyicilerle etkileşim kurabilmeleri adına “çok sesli podcast platformu” olarak geliştirilen mobil uygulama Poddy, 24 Şubat 2023 Cuma günü resmi olarak yayınlandı. An itibarıyla iOS cihazlarda App Store uygulama mağazasından indirilebilen Poddy mobil uygulaması üzerinden podcast yayınlarını dinlemek, “podcaps” olarak ifade edilen maksimum 60 saniyeye kadar ses kayıtları paylaşmak ve diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak mümkün.



Çok sesli olma özelliğiyle podcast dünyasında oyunun kurallarını değiştiriyor

Dünya çapında podcast yayınları yapmaya başlayan kişi sayısı ve dinleyici kitlesi büyük bir hızla artıyor. Bu artış paralelinde ses formatında dijital bir içerik türü olan podcast'e erişim için platform çeşitliliği de fazlalaşırken, içerik üreticileri ve dinleyiciler arasında etkileşim olanağı sunan; tüm kullanıcılarına sesini duyurma imkânı sağlayan bir podcast platformu bulunmuyordu. Podcast yayını yapma ve dinlemenin yanı sıra kullanıcıların birbirleri ile etkileşim de kurabilmelerine olanak tanıyan Poddy ise bu alanda yenilikçi bir uygulama olarak öne çıkıyor.



18 Ocak 2023 tarihinde kullanıcı deneyimini geliştirmek ve özellikleri test etmek amacıyla test sürümüyle kullanıma açılan Poddy'ye bu süreçte toplamda 500 kişi katılım gösterdi. 24 Şubat 2023'te ise beta versiyonun genel kullanıma açılmasıyla birlikte 5 gün içerisinde 1000'den fazla kayıtlı kullanıcı Poddy'yi kullanmaya başladı ve bu sayı hızla artmaya devam ediyor.



“Hikayenin gücüne ve herkesin anlatacak bir hikayesi olduğuna inanıyoruz”

Poddy'nin bir fikirden uygulamaya dönüşüm yolculuğunu, amacını ve kullanıma açılma sürecini anlatan Poddy CEO'su Cüneyt Göktürk, “Bizim çok sesli podcast platformu tanımıyla hayata geçirdiğimiz Poddy, ilk defa bir fikir olarak 1 Şubat 2022 günü akşam saatlerinde dinlediğim bir podcast sonrasında içerik veya içerik üreticisi ile bir etkileşim kuramamamla ortaya çıktı. Ertesi gün ofiste bir podcast platformunun da etkileşimli olabileceği ve dinleyicilerin de seslerini duyurabileceği fikrini ekip arkadaşlarımla paylaşmamın ardından Poddy için hızlı bir çalışma sürecine giriştik. 40 kişilik bir ekiple, birbiriyle paralel çok sayıda süreci eş zamanlı olarak yürüterek uygulamayı geliştirdikten sonra test sürecini başlattık.



Poddy, test sürecine başladıktan sonra kısa bir süre içerisinde ilk kullanıcılarına ulaştı ve uygulamanın deneyimlenmesi; kullanıcı deneyiminin gerçek kullanıcılar tarafından test edilmesi sağlandı. Uygulama için öngördüğümüz test süresi ve yayın tarihini ise hepimizi derinden etkileyen depremler sonrasında değiştirme kararı aldık. Çünkü Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından diğer tüm gündemlerimizi bir kenara bırakarak acil destek ihtiyacına katkı sağlayabilmek için harekete geçtik ve elimizden gelen yardımları sağlamaya çalıştık. Bu süreçte kısa vadede anlık haberleşme çok önemliydi ve biz de odağımızı buraya çektik. Yaşadığımız zorluklar karşısında ise daha iyi bir gelecek için konuşmanın, anlatmanın, dinlemenin, paylaşmanın önemini bir kez daha açıkça görmüş olduk ve tüm podcast ekosistemine açık bir çağrıda bulunarak hem bireysel hem de toplumsal açıdan sağlıklı bir iyileşme süreci için bir an önce konuşmaya başlamamız gerektiğine dikkat çekmeye çalıştık. Bu doğrultuda, sadece konuşarak içerik üretmeye ve farklı seslere kulak vermeye imkân tanıyan Poddy'yi, henüz test sürecinde olmasına rağmen, iyileşmemize katkı sağlayacak bir araç olması amacıyla daha fazla vakit kaybetmeden 24 Şubat 2023'te herkesin kullanımına açmaya karar verdik. Çünkü biz özellikle toplumsal olarak hepimizi etkileyen zor zamanlarda konuşacak, dinleyecek, paylaşacak çok fazla şey olduğunu düşünüyoruz ve konuşmanın iyileştirici gücüne inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Hedefimiz herkesin sesini özgürce duyurabildiği bir platform oluşturmak”

Poddy Kurucu Ortağı ve CMO'su Erman Darıcı, “Poddy'yi içinden geçtiğimiz bu zor dönemde herkes için iyileştirici ve herkesin sesini özgürce duyurabildiği bir platform olarak kullanıma sunmuş olmaktan gurur duyuyoruz. Herkesin sesini özgürce duyurabildiği platform olma özelliğini Poddy'nin logosu ile de anlatıyoruz. Logomuz, ilk defa 80'li yılların sonunda keşfedilen ve çoğunlukla 15 ile 20 hertz arasındaki frekansta ses çıkaran diğer balina türlerinden farklı olarak 52 hertz frekansında ses çıkaran “Yalnız Balina”'dan esinlenerek tasarlandı. Bu sebeple bilim insanları tarafından da dünyanın en yalnız balinası olarak kabul edilen 52 hertz balinası, Poddy ile sesinin duyulmasını bekliyor. Biz de Poddy ile sesini özgürce duyurmak isteyen herkese bunu gerçekleştirebilme fırsatı sunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



Uygulamanın hem dinleyici hem de içerik üretici açısından etkileşimli olmasını sağlayan özelliklerini değerlendiren Darıcı, “Poddy'de alışık olduğumuz sosyal medya platformlarında mevcut olan yorum, beğeni ve paylaşım gibi güçlü etkileşim fonksiyonlarını podcastin erişim kolaylığı sunan çok sesli dünyası ile buluşturuyoruz. Dinleyiciler Poddy'de dinledikleri içerikler hakkındaki düşüncelerini bu sayede içerik üretici veya diğer dinleyiciler ile özgürce paylaşabiliyorlar; içeriği beğenerek paylaşımdan memnun kaldıklarını kolayca belirtebiliyorlar.



Paylaşım ise Poddy'nin yenilikçi formatında önemli bir yere sahip. Bu noktada öncelikle Poddy ile birlikte keşfettiğimiz ve bizim “podcaps” adını verdiğimiz içerik türü karşınıza çıkıyor. Podcaps, Poddy üzerinden paylaşabildiğiniz maksimum 60 saniyelik ses kayıtlarını temsil ediyor. Uygulamanın tüm kullanıcıları tarafından ses kaydedilerek oluşturulabildiği gibi beğenilen bir podcast'in 60 saniyeye kadarlık bir kısmının alıntılanmasıyla da podcaps oluşturmak mümkün oluyor. Alıntı veya kayıt amacıyla fark etmeksizin podcaps ile Poddy'de içerikleri yaygınlaştırmak ve bu sayede içerik üreticiler için daha geniş kitlelere ulaşmak kolay hale geliyor. Bu özellikleri ile Poddy hem Türkiye'de hem de dünyada “Podcast Player” formatındaki diğer tüm platformlardan ayrılarak, herkesin sesini duyurabileceği çok sesli bir podcast platformu olma özelliği taşıyor.



Poddy'de yer alan etkileşim özelliklerini kişisel kılmak üzere, Poddy'de her kullanıcı kişiselleştirilebilir bir profile sahip oluyor. Kullanıcıların profillerinde tüm podcaps kayıt ve alıntıları, varsa podcast yayınları, kullanıcının üretimine ortak olduğu ya da etiketlendiği podcaps/podcast yayınları ve dilerse dinlediği içerikler bu profilde görüntülenebiliyor. Bu profiller aracılığıyla Poddy'nin bir kullanıcısı olan herkes platformdaki diğer içerik üretici ve dinleyicileri takip edebiliyor ve onlar tarafından takip edilebiliyor. Bu sayede de Poddy aynı zamanda bir sosyal medya platformundan farksızdır ancak yenilikçi olarak podcast odaklıdır” dedi.



Yeni podcast içerikleri keşfetmeyi kolaylaştıran özellikler Poddy'de

Sahip olduğu fonksiyonel araçlar ile erişilebilirlik açısından başarılı çözümler ve podcast üretiminde kullanıcılarına büyük kolaylıklar sunan Poddy'nin özelliklerini detaylandıran Erman Darıcı, “Yenilikçi bir podcast platformu oluşturmak üzere her teknik ayrıntısını incelikle düşünerek şekillendirdiğimiz Poddy'de, yeni içerik keşfetme konusunda kullanıcılarımıza kolaylık sağlamaya odaklandık. Bu kapsamda Poddy'nin gelişmiş algoritması ve makine öğrenimi kabiliyetleri ile kullanıcıların özel beğenilerine hitap eden içeriklere ulaşmalarını kolaylaştıran bir “keşfet” bölümü bulunuyor. Podcaps ve podcast olmak üzere iki farklı başlıkta aktif olan keşfet bölümü sonsuz kaydırma özelliğiyle kullanıcılara içeriklere hızlı bir şekilde ulaşabilme imkânı tanıyor. Bu ekranda kullanıcılar öncelikli olarak takip ettikleri kullanıcıların içeriklerini görüntüleyebiliyor ve ardından Poddy'nin makine öğrenimi yetenekleri sayesinde onların ilgi alanlarına en uygun olan içerikler gösteriliyor. Böylelikle Poddy'de yeni içerik keşfetmek kolaylaşırken kullanıcıların bir kelimeyi arama çubuğunda aratarak doğrudan ilgi alanlarına yönelik içerikleri bulmaları ve keşfetmeleri de mümkün hale geliyor.



İçerik üreticiler için yeni bir podcast oluşturma konusunda da kolaylıkları Poddy'de sunuyoruz. Poddy'de içerik üretmeyi kolaylaştıran ve hızlı hale getiren düzenleme araçları bulunuyor. Böylelikle farklı cihazlar ve uygulamalar kullanmaya gerek kalmadan ses kayıtları ile içeriklerin doğrudan Poddy üzerinde oluşturulması, düzenlenmesi mümkün” dedi.



“Poddy ile podcast içeriği üreticilerini desteklemek ve gelişimlerine katkı sunmak istiyoruz”

Poddy CEO'su Cüneyt Göktürk, “Podcast içerik üreticileri için motivasyon sağlayarak üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak ve dinleyicilerin de beğendikleri içerik üreticilerini destekleyebilmelerini mümkün kılacak “Clap” adını verdiğimiz bir özelliği de Poddy'de hayata geçiriyoruz. Bu özellik ile dinleyiciler Poddy aracılığıyla içerik üreticiyi desteklerken üreticinin de bu yolla gelir elde etmesi mümkün hale gelecek” dedi ve Poddy'nin gelecekte kullanıma açılacak olan yenilikçi özelliklerine işaret ederek “Yakın gelecekte getireceğimiz bir fonksiyon ile dinleyiciler için içerik bulma noktasında yeni olasılıklara kapı aralayacağız. Bu fonksiyon ile bir kelime aratıldığında ilgili kelime başlıkta veya açıklamada yer almasa dahi o kelimenin sesli olarak telaffuz edildiği içerikleri bulmak ve bu kelimenin geçtiği kısmı dinleyebilmek mümkün olacak. Arama alanında halihazırda görsel deneyimi arttırılmış ilgi çekici ve kolay bir arama deneyimi sunuyoruz. Bunun yanı sıra erişilebilirlik vizyonumuz ve global bir teknoloji şirketi olma hedefimizle hem kaydedilen hem de dinlenen içeriklerin yapay zeka entegrasyonu ile farklı dillere doğrudan Poddy üzerinden çevrilmesine olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyoruz. Buna ek olarak kapsayıcılık odağımızla fırsat eşitliği oluşturmak adına sesli içeriklerin işaret diline dönüştürülmesi ve işaret dilinin sesli hale getirilmesine olanak tanıyacak bir özelliği gelecekte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Benzer şekilde yazılı içeriklerin sesli, sesli içeriklerin yazılı içeriğe dönüştürülmesi için de Poddy'ye entegre edeceğimiz yapay zeka çözümü üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Yepyeni çok sesli podcast platformu olma özelliğini formatına derinlemesine işleyen Poddy'de, kullanıcıların podcaps oluştururken ister birlikte ister ayrı ayrı kayıt ekleyerek tek bir içerik oluşturma imkanına sahip olacağı, yapılan kayıtların ise ayrı dosyalar halinde düzenlenebileceği bir özelliği kullanıma sunacağız. Kısacası, sahip olduğu mevcut özellikler ve gelecekte aktif hale gelecek özellikleri ile Poddy için dünyada tek ve öncü bir “Super App” diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi