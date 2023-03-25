Araç plakasını bir kredi kartı veya dijital cüzdanla eşleştirerek, plakanın ödeme platformu haline gelmesini sağlayan Plodsi, Aytemiz ile işbirliği gerçekleştirdi. Bundan böyle Plodsi kullanıcıları akaryakıt alışverişlerinde, Aytemiz Vaay'dan yüzde 3'e varan indirim kazanacak. Plodsi kullanıcıları, uygulama içinde yer alan “akaryakıt” bölümünden Vaay'a ulaşarak uygulamadan çıkmadan ödeme yapabilecek ve aldıkları Vaay kodu ile Aytemiz istasyonlarında, araçlarından inmeden yakıtlarını avantajlı şekilde doldurabilecekler. Akıllı Plaka uygulamasıyla kullanıcılar, tek bir platform üzerinden akaryakıt, otopark, sigorta, yıkama, çekilen araç bildirimi ve profesyonel şoför gibi harcamalarını yönetebiliyor. Araç sahiplerinin kredi kartlarıyla entegre çalışan Plodsi Akıllı Plaka, yüzde 100 güvenli bir altyapıyla hizmet veriyor. Gelirlerinden karbon ayak izini ofsetlemeye bütçe ayırıyor. Plodsi'nin iş ortakları arasında Aytemiz, Birleşik Ödeme, İSPARK, İstmop, Remed Assistance, Sigortayeri, Turkcell, Webhelp ve Ziebart yer alıyor.



Akıllı telefonlara ücretsiz indirilebiliyor

Plodsi Akıllı Plaka uygulaması, iOS ve Android telefonlara ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Kullanıcılar araç plakasını, telefonunu ve ödeme seçeneğini girerek Akıllı Plaka dünyasına giriş yapabiliyor. Akıllı Plaka ayrıcalıklarından faydalanmak için ödeme yapılan yerlerde plakayla ödeme yapılacağının söylemesi gerekiyor. Kullanıcılar, telefon ekranında beliren ücreti onayladıktan sonra ödeme işlemi tamamlanıyor.