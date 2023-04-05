PlayStation serisi, oyun dünyasında büyük ilgi gören ve milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilen oyun konsollarını içeriyor. Sony'nin bu başarılı serisinde, eski nesil konsollar olan PlayStation 3 ve PlayStation 4'ün yanı sıra, yeni nesil PlayStation 5 konsolu da bulunuyor. İşte PlayStation 3, PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsollarının güncel fiyatları:

PlayStation 3: 2006 yılında piyasaya sürülen PlayStation 3, artık üretimi durdurulmuş olsa da, ikinci el piyasasında hala mevcut. İkinci el PlayStation 3 konsollarının fiyatları, durumlarına ve paket içeriğine bağlı olarak yaklaşık 4.799 TL arasında değişiyor.

PlayStation 4: 2013'te piyasaya sürülen PlayStation 4, hala popülerliğini koruyan ve geniş bir oyun kütüphanesine sahip bir konsol. Yeni PlayStation 4 konsollarının fiyatları, paket içeriğine ve depolama kapasitesine bağlı olarak yaklaşık 10.799TL arasında değişirken, ikinci el piyasasında daha uygun fiyatlara bulunabiliyor.

PlayStation 5: 2020'de piyasaya sürülen ve yeni nesil oyun deneyimi sunan PlayStation 5, iki sürümüyle satışa sunuluyor:

PlayStation 5 Disk Sürümü: Yaklaşık olarak 16.989TL (piyasaya göre değişkenlik gösterebilir)

PlayStation 5 Dijital Sürümü: Yaklaşık olarak 14.400TL

(piyasaya göre değişkenlik gösterebilir)

Ancak, tedarik zinciri sorunları ve yarı iletken kıtlığı nedeniyle PlayStation 5'in üretiminde yaşanan aksamalar, konsolun fiyatının ve stok durumunun zaman zaman dalgalanmasına neden oluyor.

PlayStation konsollarının fiyatları, üretim, tedarik ve ikinci el piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yeni nesil konsolların yaygınlaşmasıyla birlikte, eski nesil konsolların fiyatlarında düşüşler yaşanmaya devam ediyor

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