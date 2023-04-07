Eren Abluka Sonbahar – Kış 5 operasyonları kapsamında, Hakkari Alandüz Bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin Hakkari Dağlıca-Alandüz sözde Cilo bölge sorumlusu ve terörden arananlar listesinde “turuncu” kategoride yer alan “Alişer İntikam” kod adlı Emrah Arpak olduğu öğrenildi. Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzman Jandarma Durmuş Ali Uzun operasyonu kapsamında, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Hakkari Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz Bölgesi Arsan mevkiinde, 7 Nisan 2023'de Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, J-SİHA ve JİKU destekli olarak gerçekleştirilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda yaşanan silahlı çatışmada bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

TURUNCU KATEGORİDE ÇIKTI

Etkisiz hale getirilen teröristin Hakkari Dağlıca-Alandüz sözde Cilo bölge sorumlusu ve terörden arananlar listesinde "turuncu" kategoride yer alan "Alişer İntikam" kod adlı Emrah Arpak olduğu belirlendi.

ALANDÜZ BÖLGESİ ARTIK TEMİZ

Operasyon sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Hakkari Alandüz Bölgesinin teröristlerden tamamen temizlendiğini duyurdu. Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hakkari Alandüz Bölgesi de teröristlerden tamamen temizlendi PKK'nın sözde komutanı, Turuncu Kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızın eline sağlık."