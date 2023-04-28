Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'dan da 14 Mayıs seçimleri öncesi açıklama geldi. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, AK Parti ve MHP'nin kaybetmesi gerektiğini defalarca belirten terör örgütü, umudunu son olarak HDP'nin katıldığı 7'li koalisyona bağladı. Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan, Türkiye'de yeni dönemde özerklik hedeflediklerini, bebek katili Abdullah Öcalan'ı da özgür bırakacaklarını söyledi. Karayılan'ın benzeri söylemleri, HDP'li Ahmet Türk, Sırrı Sakık, Pervin Buldan gibi isimler de sık sık dile getiriyor.

"TÜRKİYE'DE ÖZERKLİK İLAN EDECEĞİZ"

Terör örgütünün sözde en üst yöneticilerinden biri olan Murat Karayılan, terör örgütünün yayın organı Fırat Haber Ajansı'na konuştu. Karayılan, "Biz Türkiye'yi bölmek değil; biz Türkiye'yi dönüştürmek, Türkiye'yi demokratikleştirmek, demokratik cumhuriyet sistemi içerisinde Kürtlerin de özerklik sistemiyle gönüllü birliğini kurmak istiyoruz. Şimdiki silahla, tankla, topla, uçakla sağlanmak istenen birliği biz gönüllü birliğe dönüştürmek istiyoruz." dedi.

"ÖCALAN'IN ÖZGÜRLÜK VAKTİ GELDİ"

Terör elebaşı, bebek katili Abdullah Öcalan için de özgürlük vadetti. Karayılan, "Önder Apo'nun özgür olma vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.