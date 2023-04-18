Dünyanın en büyük pizza zincirini oluşturan markanın yeni dönem iletişim çalışmalarını Gravital İletişim devam ettirecek.

Gravital İletişim Pizza Hut’a yeni dönemde etkinlik ve proje yönetimi, dijital iletişim, medya ilişkileri ve içerik yönetimi, lider iletişimi, pazarlama iletişimi, risk, kriz ve konu yönetimi ile itibar yönetimi alanlarında hizmet verecek.

Pizza Hut’ın yeni dönem iletişim danışmanlığını üstlenecek Gravital İletişim’in müşteri portföyünde Pantene, Braun, Head & Shoulders, Old Spice, Herbal Essences, UNO, Gillette, Gillette Venus, KRK Holding, Philips Ev Aletleri, GUNVOR, Dockers gibi marka ve kurumlar yer alıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ