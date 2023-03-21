Bu kapsamda bankacılık sektöründeki problemlere karşın ECB’nin para politikasından taviz vermeyerek 50 baz puanlık artırım yapmasının ardından gözler bugün başlayıp yarın sonuçlanacak olan Fed toplantısına çevrilmiş durumda. Beklentiler sıklıkla değişse de toplantıda Fed’in 25 baz puanlık artırıma daha yakın olduğu düşünülüyor. Hem faiz artırımının boyutuna hem de Merkez Bankası’nın makroekonomik tahminlerinin ne yönde değişeceğine dair soru işaretlerini düşünürsek varlık fiyatları iyimser tarafta kalmaya çalışabilecek olsa da FOMC toplantısı öncesinde net bir trend yakalanması kolay olmayacaktır. TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri haftaya sınırlı da olsa değer kazanma eğilimi ile başlarken TL anlamlı bir değişim göstermedi. Bu kapsamda USD/TL gün boyu 19,00 seviyesinin üzerinde işlem gördü. Böylece kurda söz konusu noktayı tabana dönüştürme çabası artık daha net bir hal almış durumda. Küresel piyasalardaki konjonktür de düşünüldüğünde kısa vadede TL lehine hareket alanının limitli göründüğünü söylemek mümkün. Tahvil faizlerinde ise getiri eğrisi boyunca yukarı yönlü bir tepki verilirken son iki haftadır olduğu gibi 10 ve 2 yıl vadeli tahvil faizleri arasındaki makasın geri çekilmeye devam ettiğini gördük. Öte yandan Mart ayında 41,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 60 milyar TL’lik iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine bugün 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihraçları ile Mart ayı borçlanma programını tamamlayacak. Borsa İstanbul: Güne zayıf bir eğilimle başlayan BIST-100 endeksi zaman zaman yukarı yönlü denemeler yapsa da bu denemelerin hiçbirinde istediği sonuca ulaşamayarak günü belirgin şekilde eksi bölgede noktaladı. Benzer şekilde Avrupa piyasaları da güne zayıf bir başlangıç yaptı. Ancak endekslerin kayıplarını telafi etmekte çok fazla zorlanmadığını gördük. Teknik açıdan bakıldığında ise BIST-100 endeksinin ilk önemli destek olan 5000 puan seviyesinin üzerinde tutunamamış olmasının aşağı yönlü risk yarattığını düşünüyoruz. Bu bölgede kalınması görünümün daha fazla bozulmasına neden olabileceği için bir tepki gelip gelmeyeceğini yakından takip edeceğiz