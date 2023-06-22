Karar için gözler saat 14.00'e çevrildi. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı belli olacak.

Banka geçen ay faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Politika faizi yüzde 8,5'te sabit tutulmuştu.

Faiz oranında en son değişiklik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında yapılmıştı. Politika faizi 50 baz puan indirilmişti.

Faiz artırımı yönündeki en son karar ise Mart 2021'de verilmişti. Piyasaların odağında, karar metninde verilecek mesajlar da olacak.