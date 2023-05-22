Yeni haftanın gündeminde yine seçimin olması ise hareketliliğin bir kez daha yüksek seyredebileceğine işaret ediyor. İçeride seçim gündemi baskı yaratırken dışarıda ise ABD borçlanma tavanına ilişkin umut verici açıklamalara karşın henüz net bir sonuca varılmış değil. Bu durum yurt dışında da risk iştahını limitlerken yatırımcıların temkinli kalmasına neden oluyor. Seçim ve borçlanma tavanı gibi piyasaları domine eden konu başlıkları dışında da haftanın ajandasında önem derecesi yüksek gündem maddeleri var. Bu kapsamda TCMB PPK toplantısının yanında FOMC tutanakları, ABD GSYH rakamı, PCE endeksi ve öncü PMI endeksleri gibi başlıklar hareketli bir haftaya işaret ediyor.

TL: Seçimin hemen ardından son haftaların en zayıf performanslarından birini ortaya koyan TL dolar karşısında geçen hafta %1,2 değer kaybetti. Seçim belirsizliğinin devam ediyor olması ise TL’nin yeni haftada da anlamlı bir destek bulmakta zorlanabileceğine işaret ediyor. 680 baz puanın üzerini gören Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS’lerinin son bir yılın zirvesindeki seyrini sürdürmesi de şartları zorlaştırıyor. Seçim dışarıda bırakıldığında TL açısından haftanın en önemli konu başlığını ise PPK toplantısı oluşturuyor. Bloomberg anketine göre Merkez Bankası’nın herhangi bir değişiklik yapmayarak politika faizini %8,50 seviyesinde bırakması bekleniyor. Dolayısıyla bugün itibarıyla piyasa etkisi düşük bir toplantı olarak kabul edilebilir. Ancak TL’deki değer kaybının giderek belirginleştiği içinde bulunduğumuz dönemde TCMB’nin söylemleri piyasalar tarafından dikkatle izlenecektir. Bu nedenle değişiklik yapılmaması durumunda faiz kararından ziyade toplantı sonrasında yayımlanacak metinde verilecek mesajların öne çıkması beklenebilir.

Borsa İstanbul: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanabileceğine işaret eden piyasa beklentisinden farklı bir tablo ortaya koyan sonuçların ardından Borsa İstanbul ilk haftayı son derece volatil bir performans sergileyerek haftayı %6’nın üzerinde kayıpla noktaladı. Özellikle bankacılık sektörü üzerindeki baskı ciddi boyutlara ulaşırken bankacılık endeksinin haftalık değer kaybı %20’yi aştı. Yeni haftada bir kez daha seçimin ön planda olması ise volatilitenin devam edebileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla endeksin gün içlerinde bile sıklıkla yön değiştirebileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Teknik açıdan baktığımızda ise son dönemde sık sık vurguladığımız 4500-4700 bandını yakından izlemeye devam ediyoruz. Cuma günkü yukarı yönlü denemede de endeksin döndüğü nokta tam olarak 4700 olmuştu. Her ne kadar 4500’ün üzerinde kalınması şimdilik rahatlık sağlasa da 4700’ün üzerinde arka arkaya kapanışlar yapılmadan göstergelerin iyileşmesini beklemiyoruz. 4500’ün altında ise 4400 ilk destek olarak izlenebilir.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5173.25 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5138, 5096, 5060 ve 5019 destek olarak izlenebilir. 5210, 5251, 5288 ve 5329 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 20.0689 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 20.049, 20.0085, 19.9685 ve 19.8885 destek olarak izlenebilir. 20.0890, 20.1290, 20.1690 ve 20.2495 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ