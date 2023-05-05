Piyasalardaki resesyon beklentisi kripto ekosistemindeki yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Veriler, ABD ekonomisinde resesyona işaret ederken, Bitcoin’in gösterdiği performans da oldukça dikkat çekiyor. Böylesi bir dönemde dijital token alım satım platformu Bitfinex tarafından yayımlanan Alpha Raporu hem geleneksel hem de kripto para piyasalarına ilişkin son gelişmelere ışık tutuyor.

Dünya genelinde ekonomik konjonktüre dair endişelerin giderek arttığı bugünlerde, geleneksel finans piyasalarının izleyeceği seyir de yakından takip ediliyor. Bir yandan resesyon beklentisi altındaki geleneksel piyasalar, diğer yandan Bitcoin öncülüğündeki kripto para piyasaları yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Bu kapsamda, konuya ilişkin önemli değerlendirmelerin yer aldığı Alpha Raporu’nu hazırlayan dijital token alım satım platformu Bitfinex; ABD’deki resesyon beklentisi, Bitcoin’in performansı ve kripto dünyasının gidişatına dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

Veriler, ABD ekonomisinin resesyona gireceğini işaret ediyor

ABD ekonomisinin yılın ilerleyen dönemlerinde resesyona girebileceği yönündeki endişeler devam ediyor. Zira, verim eğrisinin son kırk yıldır görülmemiş biçimde daha keskin bir şekilde ters dönmesi normalden daha uzun sürüyor ve sonuçları çok daha şiddetli olacak bir resesyona girileceğine işaret ediyor. Bu koşullarda, FED’in 2023 yılında bir kez daha faizleri artırması, şirketlerin yatırım yapmalarını güçleştirirken, bu durumun tüketici harcamalarının ve duyarlılığının düşmesine yol açacağı ifade ediliyor. Nisan ayındaki Tüketici Güven Anketi’nin ise son dokuz ayın en düşük seviyesine gerilediği görülüyor. Ayrıca tüketicinin ekonominin geleceğine dair bakışının daha kötümser olduğu ve önümüzdeki altı ay için de harcama planlarını azaltma eğiliminde olduğu değerlendiriliyor.

ABD işgücü maliyetinin en geniş ölçütünü ifade eden İstihdam Maliyeti Endeksi hızla artmaya devam ediyor. Fed’in enflasyon noktasında tercih ettiği bir gösterge olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ile ilgili başka bir rapor da faiz artırımlarının devam etmesi yönündeki beklentileri güçlendiriyor. ABD’de kişisel harcamalar Mart ayında yavaşlamış olsa da bu durum tüketicilerin yükselen fiyatlar ve borçlanma maliyetlerinden kaynaklanmış olabilir. Kişisel harcamaların bu şekilde azalmaya devam etmesi halinde, kişisel gelirler yaygın olarak beklenen ekonominin resesyon durumuna geçişine kadar ekonomiyi ayakta tutabilir.

Kripto para piyasaları nereye ilerliyor?

Son haftalarda Kripto para piyasasında Bitcoin opsiyonlarının volatilite ölçütlerinde ve kaldıraç oranlarında gelecekte daha düşük fiyat volatilitesine yol açması muhtemel bir düşüş yaşandı. Tahmini kaldıraç oranında yaşanan (ELR) bu düşüş, spot piyasanın türev piyasasına daha az duyarlı hâle geldiği anlamına işaret ediyor.

Bitcoin; altın, emtia ve S&P 500’den daha iyi performans göstererek dominansında bir artış yaşıyor, diğer kripto varlıklarından daha iyi performans gösteriyor. BTC ve Ether’in açık fiyatlarındaki eğilimler, geleneksel varlıklara ve kripto alternatiflerine göre BTC fiyatına yönelik yatırımcı güveninin ve spekülasyonun arttığını gösteriyor. Bununla birlikte, Ethereum’un deflasyon oranı da artarak arzda hızlı bir düşüşe yol açarken, uzun vadedeki fiyatını potansiyel olarak artırıyor.

Coinbase, SEC’e karşı açtığı davayla manşetlerdeki yerini alıyor

Güney Kore’de savcılar, Terra’nın kurucu ortağı Daniel Shin ve diğer dokuz kişi hakkında suçlamada bulunurken, 185 milyon dolar değerindeki varlıklarına el konulduğu bildiriliyor. Genesis Global, bir grup alacaklının bu yılın başlarında varılan bir ön anlaşmadan çekilmesinin ardından, iflas işlemleri için bir arabulucu talep ediyor. Celsius Network alacaklıları FTX’e karşı yasal işlem başlatmasının yanı sıra Coinbase, kripto sektörünün SEC kuralları çerçevesinde düzenlenmesine izin verip vermeyeceğine ilişkin geçtiğimiz yıl sunduğu dilekçesine yanıt verilmesini talep ediyor ve SEC’e karşı açtığı davayla manşetlerdeki yerini alıyor.

Ayrıca, Bitcoin fiyatında bir günde yaşanan sert düşüş, blokzincir analiz şirketi Arkham Intelligence’ın gönderdiği yanlış uyarıya bağlandı. Bu düşüş, kripto piyasası katılımcılarının pozisyonlarında 211 milyon doların üzerinde likidasyona sebep oldu.

First Republic Bank’ın vadeli işlem bakiyesi, mevduatlarda önemli bir düşüş yaşanmasının ardından borçlu kalmaya devam ediyor. ABD’deki bölgesel kreditörlerin artan düzenleyici incelemeler nedeniyle yaşadığı kriz, bankaları kripto para müşterilerine karşı daha temkinli hâle getiriyor, bu gelişme kripto şirketlerinin bankacılık için çözüm ortağı bulmalarını zorlaştırıyor.