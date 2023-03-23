Dün piyasalar Fed’in faiz kararını ve Powell’ın konuşmasını takip etti. Fed politika faizini beklentilere paralel 25 baz puan arttırarak %4,75-5 aralığına çekti. Bu faiz artışıyla birlikte en son 2007’de görülen en yüksek faiz düzeyine ulaşıldı. Bitcoin’de faizin beklenti dahilinde gelmesiyle birlikte hızlı bir yükseliş görülse de Powell’ın konuşmasının ardından %7 civarında 26600$ seviyelerine geri çekildi, Ethereum da %5 düşüşle 1710$ seviyeleri test edildi. ABD hisse senedi piyasalarında da aynı satıcılı görünüm hakimdi. Powell konuşmasında enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini ve %2 hedefine ulaşmak için bilanço sıkılaştırmalarına devam edileceğine dikkat çekerken ek faiz artırımlarının gerekli olabileceğini belirtti. Bankacılık sektörü için tüm imkanları kullanmaya hazır olduklarını, bu krizin daha sıkı kredi koşullarına sebep olacağı ve bankacılık sisteminin güçlü olduğunu da vurguladı. Fed, işsizlik beklentisini 2023 için %4,6‘dan %4,5’e güncelledi. 2023 için ortalama faiz beklentisini %5,1’te sabit bırakırken, 2024 için %4,1‘den %4,3’e yükseltti. Açıklamaların ardından dolar endeksinde de düşüşler gözlemlendi. Powell’ın konuşmasının ardından gelen haber akışı kriptolarda düşüşü destekledi. Haberde SEC, TRX ve BTT’nin kayıtlı olmayan menkul kıymet olduğunu bildirdi. Ardından Justin Sun ve ona bağlı üç firmayı dava etti. Yoğun veri ve haber akışının olduğu bir günü geride bırakırken vadeli endekslerde ve kriptolarda ufak toparlanmalar mevcut. Kripto piyasasının toplam değeri psikolojik direnç olan 1 trilyon doların üzerinde 1,13 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin’in dominasyonu %47.1 , Ethereum dominasyonu ise %18,9 seviyelerinde yer alıyor. Bugün LTC, LOOM ve RLC Bitay’da en çok yükselen kripto paralar olarak öne çıkıyor. Yurtiçinde bugün TCMB faiz kararı ve tüketici güven endeksi verisi takip edilecek. Makro verilerden ziyade bugün kripto paraların kendi iç dinamiklerindeki haber akışları piyasa hareketlilikleri için önemli olabilir. BITCOIN TEKNİK ANALİZ Bitcoin, dün faiz kararıyla birlikte 28860$ seviyelerine kadar yükselişin ardından Powell’ın yaptığı konuşmayla birlikte %7 civarında düşüş yaşadı. Bu sabah saatlerinde ise toparlanmalarla 27660$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Dört saatlik grafik incelendiğinde yeni bir yükselen kanal oluşturan Bitcoin için toparlanmaların devam etmesi için kanalın orta bandı olan 27600$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Ardından yukarı yönlü hareketliliğin devamında 28285$ ve kanalın üst bandı 28725$ seviyelerinin direnç olarak çalışması beklenebilir. Olası aşağı yönlü bir harekette ise ilk 27440$ ardından da kanalın alt bandı olan 26630$ seviyesi kritik bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyelerin kırılması 25250$ seviyesine kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. ETHEREUM TEKNİK ANALİZ Ethereum yaklaşık bir haftadır yatay bir band aralığında hareketliliğine devam ederken dün Bitcoin’deki geri çekilmeyle birlikte Ethereum’da %5 civarında düşüşle birlikte 1710$ seviyelerini gördü. Sabah saatlerinde ise ufak toplanmalarla birlikte 1747$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Olası yukarı yönlü hareketliliğin devamında birçok kez test ettiği 1808$ seviyesi test edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması ve 1845$ seviyesinin kırılması yükselişi destekleyebilir. Ardından 2030$ seviyelerine kadar bir yükseliş gözlemlenebilir. Olası aşağı yönlü bir harekette ise tekrar 1720$ seviyesinin destek olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyenin kırılması hem 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen hem de fib seviyesi olan 1633$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.