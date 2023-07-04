Yurt içi piyasalar bayram tatilinin ardından haftaya oldukça kuvvetli bir başlangıç yaptı. Bu kapsamda BIST-100 endeksi %4,5’lik değer kazanımıyla 6000 puanı geride bırakırken USD/TL günü 26 seviyesinin altında noktaladı. Gündemin oldukça yoğun olduğu haftada TCMB ise tatil nedeniyle Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetlerini dün gecikmeli olarak yayımladı.

Merkez Bankası politika faizini %8,5’ten %15’e çıkardığı toplantının özetlerinde bu kararın parasal sıkılaştırma sürecinin ilk adımı olduğunu vurguladı. TCMB’nin enflasyonu kontrol altına almak için kararlı bir duruş sergilemesini de risk iştahını destekleyen bir unsur olarak görüyoruz. Yeni günde ise varlık fiyatlarına yön verebilecek önemde bir konu başlığı bulunmuyor. Bu noktada ABD piyasalarının Bağımsızlık Günü nedeniyle tatil olması da yurt dışında hareketliliği limitleyebilir.

TL: USD/TL son haftalardaki hızlı yükselişinin ardından yeni haftaya çok daha ılımlı bir görünümle başlarken kur gün boyu 26 seviyesinden çok fazla uzaklaşmadan işlem gördü. Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primi ise kurdaki ılımlı görünme zıt olarak günlük bazda sınırlı yükseliş gösterdi (+9 baz puan). Buna karşın CDS primi 500 baz puanın altında kalarak genel hatlarıyla ılımlı bir tablo çizmeye devam ediyor. Makroekonomik veri tarafında ise Türkiye PMI imalat endeksini takip ettik. Son iki ayda olduğu gibi değişmeyerek büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinin üzerinde (51,5) kalan endeks aynı noktada kalsa da son 1,5 yılın zirvesinde seyrediyor. Yarın ise yurt içinde Haziran ayı enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Bloomberg anketine göre enflasyonun aylık bazda %4,2 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilere paralel bir rakam görmemiz durumunda 12 aylık enflasyon %39,6’dan %38,9’a gerileyecek.

Borsa İstanbul: Hisse senetleri haftaya oldukça güçlü bir başlangıç yaparken BIST-100 endeksi 6000 puanı da aşarak tarihi zirvesini yukarı taşımayı başardı. Bankacılık endeksinin %2 değer kazandığı günde sınai endeksi ise %4’lük kazanıma ulaştı. Özellikle havacılık sektöründeki güçlü kazanımlar dikkat çekerken THYAO %8, TAVHL %7, PGSUS ise %6’yı aşan yükselişlerle günü noktaladı. Teknik açıdan bakıldığında önemine sık sık dikkat çektiğimiz 5700 seviyesinin aşılmasının ardından yukarı yönlü eğilimin güç kazandığı endekste 6000 puanın üzerindeki seviyelerin de benzer bir etki yaratabileceğini tahmin ediyoruz.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 7046.75 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 6998, 6942, 6892 ve 6836 destek olarak izlenebilir. 7097, 7153, 7202 ve 7259 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 26.4799 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 26.2945, 26.0825, 25.8975 ve 25.6855 destek olarak izlenebilir. 26.6655, 26.8770, 27.0625 ve 27.2745 ise direnç noktalarını oluşturuyor.