Basına verilen bilgilerte göre,; Nisan 2018'e göre Nisan 2023 sonunda dolaşımdaki 200 TL'lik banknot sayısı, yüzde 603.8'lik bir artışla 170 milyon 456 bin 576 adetten 1 milyar 199 milyon 594 bin 983 adede yükseldi. Son bir yılda ise 200 TL'lik banknot sayısı yüzde 88 oranında arttı. Öteyandan bir zamanlar önmeli bir değer taşıyan 10TL’lik bankonotlar artık bozuk para sayıldığından 200 TL’lerin yanı sıra onda da piyasadaki dolaşım anlamında ciddi bir artış göçzlendi.

10 TL’nin sayısı, Nisan 2018'den bu yana yüzde 125.8 artarak 488 milyon 662 bin 305 adede ulaştı. Son bir yılda ise yüzde 43.1 oranında artış gözlendi

Bunların yanı sıra, Nisan 2018'den bu yana 100 TL sayısı yüzde 75.1 artarak 1 milyar 322 milyon 696 bin 495 adete, 50 TL sayısı yüzde 33.8 artarak 455 milyon 810 bin 338 adete, 20 TL sayısı yüzde 5.1 düşerek 220 milyon 964 bin 449 adete ve 5 TL sayısı yüzde 82.3 artarak 404 milyon 894 bin 50 adete ulaştı.