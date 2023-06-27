Yurt içi piyasalar bayram tatili nedeniyle bugün yarım gün işlem görecek. Varlık fiyatlarına yön verebilecek önemde bir konu başlığının olmaması kısa günde hareketliliği limitleyebilir ancak son dönemde yakalanan iyimser hava ve momentum net şekilde korunuyor. Sıkı para politikalarının yarattığı baskıdan sıyrılma gayretini sürdüren yurt dışında ise makroekonomik veriler takip edilecek.

Bu noktada günün ajandasında ABD dayanıklı mal siparişleri, yeni konut satışları ve tüketici güven endeksi gibi veriler öne çıkıyor.

TL: PPK toplantısının ardından oldukça zayıf bir performans sergileyen TL, haftayı %7’ye yakın kayıpla noktalamıştı. Yeni haftaya da zayıf bir performansla başlanırken USD/TL 26 seviyesinin üzerini test ediyor. Bayram tatili nedeniyle Merkez Bankası’nın PPK özetlerini gelecek hafta açıklayacağını düşünürsek TL’ye yön verebilecek önemde bir konu başlığı göze çarpmıyor. Dolayısıyla yarım günlük işlemde haber akışından ziyade momentum doğrultusunda eğilim görme ihtimalimiz daha yüksek seyrediyor.

Borsa İstanbul: Bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğünün %60'tan %57'ye indirilmesi ve menkul kıymet tesisi oranının %10'dan %5'e çekilmesi sadeleştirme adımlarının desteğini arkasına alan bankaların haftanın ilk işlem gününde kuvvetli bir performans sergilemesini sağladı. Bankalardaki iyimserliğe sınai endeksinin de eşlik etmesi ile BIST-100 endeksi günü %2,7’lik değer kazanımı ile noktaladı. TL’deki zayıflığın da alternatif getiri arayışı ile yatırımcıları Borsa İstanbul’a yönelttiğini söylemek mümkün. Teknik açıdan bakıldığında 5500’ün ardından 5700 puanın ilk hedef ve direnç olduğuna vurgu yapıyorduk. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde bayram tatili sonrasında da iyimser bir zemin oluşacağını tahmin ediyoruz.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 6637.25 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 6591, 6538, 6492 ve 6439 destek olarak izlenebilir. 6684, 6737, 6784 ve 6837 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 25.72 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 25.54, 25.3340, 25.1540 ve 24.9485 destek olarak izlenebilir. 25.90, 26.1060, 26.2860 ve 26.4915 ise direnç noktalarını oluşturuyor.