İlk çeyrek bilançolarının başlayacağı yurt içinde bayram nedeniyle işlemlerin 3,5 gün ile sınırlı kalacak olması tatil rehavetini ön plana çıkarabilir. Yurt dışında ise geçen haftaki konu başlıklarının etkisini sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Bu kapsamda piyasaların makroekonomik verileri yorumlamaya devam ederek merkez bankalarına dair beklentiler ve bilanço sonuçları doğrultusunda yön bulmaya çalışması olası görünüyor.

Makroekonomik veri tarafında haftanın en dikkat çeken başlığını ise hem ABD hem de Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan PMI endeksleri oluşturuyor. Son açıklanan rakamlarda her iki bölgede de ivme kaybı yaşanması dikkat çekmişti. Resesyon endişelerinin ön planda olduğunu düşünürsek endekslerin ortaya koyacağı tablo piyasalarda hareketlilik yaratma potansiyeli taşıyor. Ancak verilerin Cuma günü açıklanacak olması nedeniyle haftanın geneline yayılan bir etki görmeyeceğiz.

FOMC toplantısına yaklaşık iki hafta kala Fed ise her zaman olduğu gibi Bej Kitap raporunu yayımlayacak (Çarşamba). Söz konusu rapor ABD ekonomisini bölgesel bazda değerlendirirken Merkez Bankası’nın ekonomik aktivitenin gücüne dair görüşlerini yansıtıyor. Ancak para politikasına dair mesajların verilmediği raporun etki derecesinin genel olarak düşük seyrettiğini hatırlatmak isteriz. Öte yandan bu hafta 7 Fed yetkilisinin konuşacak olması ise piyasa beklentisinin altında rakamlara işaret eden enflasyon rakamlarının ardından Merkez Bankası’nın duruşu hakkında fikir verecektir.

TL: TL açısından haftanın en önemli konu başlığını Çarşamba günü açıklanacak olan piyasa katılımcıları anketi oluşturuyor. Son ankette 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %31,63 değerini almıştı. Nisan ayına 19,20 civarında başlayan USD/TL kuru ise 19,40 seviyesine yönelmiş durumda. Dolayısıyla TL’de son dönemde giderek artmaya başlayan değer kaybının enflasyon beklentilerine nasıl yansıdığı yakından takip edilecektir. Yurt içi piyasalar açısından kısa olan haftada aynı zamanda tüketici güven endeksini de izleyeceğiz. Geçen yıl Haziran ayından bu yana yukarı yönlü bir eğilim izleyen tüketici güven endeksi son olarak 82,50’den 80,10 seviyesine gerilemişti. Hazine ise bu hafta düzenleyeceği 3 ihale ile Nisan ayı borçlanma programını tamamlayacak.

Borsa İstanbul: Geçtiğimiz hafta yurt dışı piyasalara göreceli olarak daha iyimser bir performans sergileyen BIST-100 endeksi %3’ün üzerinde değer kazanımı ile arka arkaya ikinci haftayı da yükselişle kapatmayı başardı. Buna karşın yılın başından bu yana bakıldığında endeksin %7,5 civarında ekside seyretmesi dikkat çekiyor. Teknik açıdan değerlendirdiğimizde 5200 ve 5260 puan seviyelerinin yeni haftaya başlarken de önemini koruduğunu düşünüyoruz. Bu seviyelerin geride bırakılması durumunda yılın başından bu yana aşağı yönlü bir trend doğrultusunda hareket eden endeksin ana trend direnci olan 5350 puana yönelmesi söz konusu olabilir. Ancak 5200’den 5350 puana kadar olan seviyelerin endeksin olağan tepki alanı içerisinde kaldığının altını çizmek isteriz. Dolayısıyla ana trendin değişmesi ve kuvvetli bir görünüm oluşması için bu bölgenin geride bırakılması gerektiğine inanıyoruz. Aşağıda ise 5000 ilk önemli nokta olarak kalmaya devam ediyor. Öte yandan Borsa İstanbul’da ilk çeyrek bilançoları Çarşamba günü ARCLK ile start alacak. 10 Mayıs’a kadar sürecek olan bilanço sezonu boyunca şirket bazlı hareketliliğin biraz daha yüksek olması beklenebilir.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5712.5 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5673, 5627, 5587 ve 5542 destek olarak izlenebilir. 5753, 5799, 5839 ve 5884 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 19.6200 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 19.6005, 19.5610, 19.5220 ve 19.4435 destek olarak izlenebilir. 19.6395, 19.6790, 19.7180 ve 19.7965 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ