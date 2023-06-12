BIST-100 endeksi geçtiğimiz haftayı %9,3’lük güçlü bir performansla tamamlarken, yurtdışı piyasalarda ise 14 Haziran’daki Fed toplantısı öncesi bekleme havasının devam ettiğini görüyoruz.

10 kez arka arkaya faiz artırımı gerçekleştirerek politika faizini %5,25 seviyesine yükselten Fed’in bu toplantıda faizleri değiştirmemesi beklenmekle birlikte, önümüzdeki dönem faiz politikasına yönelik vereceği mesajlar ise en az faiz kararı kadar önemli olacaktır. ABD’de enflasyon düşüş trendinde olmakla birlikte Fed’in enflasyon hedefinden hala çok uzakta ve istihdam piyasası da oldukça güçlü bir görünüm arz ediyor. Bu nedenle yarın açıklanacak olan toplantı öncesi son TÜFE verisi de global piyasalarda volatilite yaratması muhtemel kritik verilerden biri.

TL: Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminin başına geçmesi ve kur seviyesinin daha az müdahale edilerek serbest piyasa koşullarında belirlenmesiyle birlikte USD/TL geçtiğimiz hafta %12’ye yakın yükseldi. TL’deki değer kaybı ihracatçı şirketler için pozitif ve Mehmet Şimşek öncesi dönemde TL’nin değer kaybının enflasyonun altında kalması nedeniyle, TL’nin reel olarak değer kazandığı göz önüne alındığında, kurdaki bu hareketi döviz piyasasında normalleşme olarak değerlendirebiliriz. 22 Haziran’daki PPK toplantısında alınacak faiz kararı yeni döneme ilişkin önemli bir sinyal niteliğinde olacağından piyasalar için oldukça kritik ve kurun kısa vadeli yönünde de belirleyici olacaktır. Teknik olarak baktığımızda ise USD/TL’de yukarı yönlü hareketin sona erdiğini söyleyebilmek için henüz erken görünüyor.

Borsa İstanbul: TL’de değer kaybının devam etmesi borsaya olumlu yansırken, dolar bazlı grafikte endeks 240 seviyelerinde ve kazanımlarını korumaya çalışıyor. Endekste gelen kar satışları şu ana kadar düzeltme niteliğinde olup, kısa ve orta vadeli olumlu teknik görünüm korunuyor. Endekste 5500 destek seviyesi olarak geçerli ve bu seviye üzerinde endeks ilk aşamada 5700 tarihi zirvesini hedeflemeye devam ediyor.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 6514 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 6479, 6433, 6371 ve 6330 destek olarak izlenebilir. 6525, 6550, 6603 ve 67100 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 23.75 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 23.63, 23.48 ve 22.85 destek olarak izlenebilir. 23.82, 24.04, 24.36 ve 24.528 ise direnç noktalarını oluşturuyor.